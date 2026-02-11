Cristina Kirchner insistió ante la Casación para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Cristina Kirchner pidió ante la Cámara de Casación que le quiten la tobillera que controla que no se fugue mientras cumple su condena en su casa de San José 1111, que le permitan visitas sin autorización judicial y que pueda usar la terraza de su edificio durante más tiempo.

Lo hizo mediante un nuevo escrito que presentó su abogado Alberto Beraldi ante los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que ahora deberán resolver si acceden a esta flexibilización de las condiciones del cumplimiento de la condena a seis años de prisión por corrupción.

En tanto, el fiscal ante la Casación Mario Villar pidió mantener las actuales condiciones en las que la expresidenta cumple su condena.

Los pedidos de la defensa

Beraldi solicitó que se deje sin efecto la regla que limita la posibilidad de recibir visitas de personas que no cuenten previamente con la autorización del tribunal. Pidió además reducir las restricciones de cantidad de personas y de tiempo impuestas a las visitas (hoy el máximo son dos encuentros por semana, de no más de tres personas juntas y por hasta dos horas).

Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky Nicolás Suárez

Fue en el mismo plateo en el que solicitó dejar sin efecto las restricciones sobre la nómina de personas autorizadas a concurrir al domicilio de la expresidenta, que le saquen la tobillera electrónica y que se amplíe la posibilidad de uso de la terraza.

El abogado remarcó que la expresidenta “jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado”. Y añadió: “Ninguna persona visitó a nuestra representada sin contar con una autorización judicial previa”. También dijo que Cristina Kirchner “no llevó a cabo ninguna conducta que pudiese alterar la tranquilidad del barrio o la convivencia pacífica con sus vecinos”.

“No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares respecto a personas que cumplen pena bajo la modalidad de arresto domiciliario”, dijo Beraldi. Según él se está cometiendo “una clara violación al principio de igualdad ante la ley”.

Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta Cristina Kirchner Nicolás Suárez

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner limitó sus visitas luego de que ella recibió a un grupo de nueve economistas y posteó una foto con ellos. “Lo único que hizo nuestra representada fue reunirse con un grupo de profesionales que le entregaron un plan económico, algo que en modo alguno puede ser calificado como una infracción a las obligaciones impuestas o acaso una violación a las pautas del sentido común o normas de seguridad”, explicó el abogado.

Dijo que no se le pueden aplicar las reglas de visita de una persona presa en un penal. “Las reglas propias del sistema penitenciario no son aplicables a ninguna persona que cumple pena bajo la modalidad domiciliaria”, se quejó. En cuanto a la tobillera electrónica, el abogado insistió en que es innecesaria.

Los argumentos del fiscal

El fiscal Villar defendió la limitación de las visitas. Dijo que al recibir a los economistas se violó una regla de conducta y que “la omisión de informar ese extremo relevante importó una defraudación de la buena fe y de la fidelidad debida al órgano judicial y al objetivo de resocialización del régimen de ejecución”.

Alegó que aún ante la emergencia médica que requirió el traslado de Cristian Kirchner para ser operada, las reglas de conducta no fueron un obstáculo.

Ahora, resolverá la Cámara de Casación si mantiene o revoca estas normas. Hasta el momento, el juez Borinsky se pronunció por flexibilizarlas, en tanto Barroetaveña y Hornos se inclinaron por mantenerlas.