14 de octubre de 2019 • 18:25

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FDT), Cristina Kirchner presenta su libro Sinceramente en el microestadio de la ciudad santacruceña de El Calafate. El acto se produce al día siguiente del debate presidencial que tuvo lugar ayer entre todos los candidatos, donde los principales cruces fueron protagonizados por el presidente Mauricio Macri y el candidato del FDT, Alberto Fernández.

La expresidenta llegó el viernes a El Calafate, donde se realiza la segunda presentación del libro en Santa Cruz (la primera fue en Río Gallegos en julio). "Acusaban a nuestro gobierno de planero, pero el gobierno actual tiene el doble de planes sociales de los que teníamos al 9 de diciembre de 2015", dijo esta tarde.

"Y los que eliminamos los planes sociales, prácticamente fuimos nosotros, porque generamos puestos de trabajo. Nadie quiere un plan, quieren un trabajo registrado. Porque saben que con un trabajo registrado tienen obra social, pueden sacar un crédito. Nadie quiere planes, la gente quiere trabajo", agregó.

En El Calafate Cristina Kirchner tiene uno de sus tres domicilios declarados, en el cruce de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, un lugar al que siempre se refirió como su "lugar en el mundo".

El microestadio donde se realiza la presentación, inaugurado el pasado 23 de agosto, tiene una estructura de 2.500 metros cuadrados y capacidad para 5.500 personas, incluyendo el campo de juego.

"Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Pero creo que no es así, creo que fueron las políticas que se aplicaron. [Macri] no será chispita, pero el problema no es ese. Me parece que están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de chispita, pero no es un problema de chispita", agregó.

El microestadio abrió sus puertas a las 17 y, para poder asistir a la presentación del libro, los interesados tuvieron que retirar las entradas en el municipio, tras inscribirse "con nombre y apellido".

"Convencieron a los argentinos de que era poco lo que pagaban de luz, gas y agua. Es notable que se pueda convencer a un trabajador o jubilado de la mínima, o a un profesional, o a un pequeño empresario o comerciante, de que esto que es dinero indirecto está muy mal. Y sin embargo, ¿han escuchado que algún multimillonario, aquí en el país, dijera que pagaba pocos impuestos", agregó.

La primera presentación del libro "Sinceramente" fue en Río Gallegos antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que en la provincia coincidieron con las elecciones para gobernador, diputados y representantes del pueblo al Consejo de la Magistratura.

Esta vez, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, que acompaña en la fórmula a Alberto Fernández, presenta el libro en el marco de la campaña electoral nacional y local, de intendente y concejales.

"Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más se la llevaron y más la disfrutaron, sino no me parece justo", dijo Cristina en otro pasaje.

El actual intendente de El Calafate, Javier Belloni, se postula para un cuarto mandato como jefe comunal, por el desdoblamiento de las elecciones que decretó la gobernadora Alicia Kirchner, previa modificación a la ley de municipios.

El intendente participa de la elección local con dos listas de candidatos a concejales, una encabezada por el secretario de Turismo local, Alexis Simunovic, y otra por el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Alegría.

La gobernadora Alicia Kirchner también estará presente en el acto de presentación del libro de la ex mandataria y candidata, que acaba de llegar de Cuba donde estuvo visitando a su hija, Florencia, que recibe tratamiento de salud en la isla.