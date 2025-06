Cristina Kirchner se quejó por el manejo de las visitas que le impuso la Justicia: “Totalmente arbitrario”

Cristina Kirchner presentó este viernes a través de su defensa una nueva queja ante el Tribunal Oral Federal N° 2. Después de preguntar por el uso del balcón de su departamento, la expresidenta tildó como “totalmente arbitrario” el manejo de las visitas que le impuso la Justicia para la prisión domiciliaria.

“Ayer el tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo tribunal, que solo permite que me visiten, y previo listado, mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, introdujo la exmandataria en un descargo que hizo en X, donde compartió el documento que presentó su defensa, encabezada por Carlos Beraldi.

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior (amigos, amigas, compañeros, compañeras), y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización, en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles“, planteó y deslizó: ”De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo".

Esto en medio de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que ratificó la Corte Suprema de Justicia como parte de la condena en la causa Vialidad, además de los seis años de prisión que debe cumplir en su domicilio.

“¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“, terminó, irónica, la exmandataria, disconforme con el accionar de la Justicia desde el inicio de este expediente.

Los motivos

En la presentación, su defensa solicitó que se “revoque” la decisión que tomó el tribunal sobre cómo deberán ser las visitas para Cristina Kirchner en el marco de la prisión domiciliaria.

En eso, advirtieron que, si no es así, podrían no solo presentar un recurso de Casación sino ir a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos internacionales de derechos humanos por una supuesta afectación de las garantías constitucionales de la expresidenta.

“La medida impugnada genera un agravio actual, concreto y específico para nuestra parte”, indicaron los defensores de Cristina Kirchner sobre el régimen de visitas.

“Más allá de la pena privativa de la libertad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”, marcaron también en la parte de los justificativos de la queja.

Asimismo, consideraron que -por la normativa vigente- los jueces no tienen capacidad para imponer “reglas de conducta adicionales” más allá del acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad a aquellos que tienen una domiciliaria, como la expresidenta.

Convencidos de que el tribunal incurrió en un “error de interpretación” de la ley, los defensores de Cristina Kirchner insinuaron también una “falta de fundamentación” de los jueces al respecto de por qué le aplicaron a la exmandataria estas restricciones para recibir gente en su departamento de Monserrat.

“No se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a nuestra representada, salvo los casos exceptuados, deban requerir y motivar una autorización previa por parte del tribunal. Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados", señalaron.

Asimismo, enumeraron una serie de personas que están dentro de las visitas habituales de la dirigente peronista y que, con esta normativa, deberían pedir permiso cada vez que asistan al departamento: los profesionales contables, los apoderados, los peritos designados en el marco de otros procesos y los asesores.

“Una consideración aparte y no menos importante merece la situación de las personas que sin ser familiares de nuestra representada mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación. En estos casos, la aplicación de las limitaciones tampoco encuentra fundamento normativo y resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social”, detallaron.

Consideraron también los letrados que este pedido de autorización constante generaría un incordio en la función diaria del tribunal.

En otro tramo del escrito, hicieron énfasis en el rol dirigencial de la exmandataria. “Cristina Kirchner es la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista. Sin que esta apreciación busque otorgarle privilegios personales a nuestra representada, lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra. Ello no se limita a la esfera nacional, pues líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas", redactaron y sostuvieron que la condena no puede limitar los derechos “políticos y partidarios” de la expresidenta a través del régimen de visitas.

En el tramo final, destacaron que esta regla de conducta “no registra antecedentes, no encuentra fundamento normativo” y tiene una finalidad “no explicada”.

“No solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno”, puntualizaron.