Día de la Bandera: Villarruel participó del acto central en Rosario distanciada de Milei: “No hay otro lugar en la Argentina para estar”

Una vez más el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, encabezan actos por separado en una fecha patria. Este viernes por el Día de la Bandera, la dos del Gobierno participa del acto central en la ciudad de Rosario, Santa Fe, cada vez más distanciada de su compañero de fórmula y su Gabinete, que estarán en la ceremonia en el Campo Argentino de Polo, Palermo.

A diferencia del año pasado, el Presidente no asistirá al acto tradicional de jura de las Fuerzas Armadas por el Día de la Bandera que se realiza cada 20 de junio en el Monumento a la Bandera en la ciudad santafesina de Rosario. En cambio, es Villarruel quien está en su lugar en un acto que comenzó a las 10 y lo encabezan el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Milei en Rosario por el Día de la Bandera el 20 de junio de 2024, hace un año. (AP Foto/Farid Dumat Kelzi) Farid Dumat Kelzi - AP

Luego, a las 11.30, está previsto que más de 8000 alumnos de diez provincias realicen la promesa a la Bandera. Por otra parte, Milei irá a las 11 al Campo Argentino de Polo ubicado en el barrio porteño de Palermo acompañado por su Gabinete. El gobierno de Santa Fe le había extendido la invitación al mandatario, quien informó la ausencia y alegó problemas de agenda.

En diálogo con Cadena 3, Villarruel dijo que “no hay otro lugar para estar” que Rosario por el Día de la Bandera. “[Estoy] muy contenta de estar en Rosario en el Día de la Bandera, es donde se creó, acá en las orillas del Paraná, así que qué mejor lugar para estar honrando al general Manuel Belgrano, que estar acá en Rosario”, indicó.

“La verdad es que no hay otro lugar en Argentina para estar, el Monumento a la Bandera es nuestro signo más distintivo y bueno, y también tiene que ver con la importancia de esta fecha, así que definitivamente el mejor lugar para estar”, marcó luego.

Y agregó: “Mi mensaje siempre para el pueblo argentino es que nosotros tenemos que apuntar a la unidad. Y como dijo Manuel Belgrano, no lo voy a citar textualmente, pero fue muy claro cuando dijo que muchos de los problemas y las dificultades que tenemos se resolverían rápidamente si tuviéramos un poquito más de interés en la patria”, cerró.

Pasadas las 10.15, luego del saludo de Pullaro a las Fuerzas Armadas, Villarruel, Javkin, el gobernador, y su vice, Gisela Scaglia, se acercaron al monumento para el izamiento de la bandera argentina.

A la dos del Gobierno -que no hablará en el evento- se la vio sonriente y con saludos hacia los presentes a pesar de su vínculo roto con Milei.

Javkin fue el primero en brindar unas palabras poco después de las 10.30 y homenajeó a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, a 205 años de su muerte. “Bajar la bandera nunca es una opción. Rosario sufrió mucho, pagamos con vida el abandono de algunos, pagamos con horror el silencio cómplice de otros. Soltaron presos, se liberaron las cárceles y nos dejaron solos en manos del terror pero pesará sobre su conciencia una certeza, Belgrano nunca hubiese hecho eso”, dijo el intendente rosarino sobre la complicada situación de inseguridad que tuvo la ciudad.

Tras ello, reclamó la presencia de “los líderes nacionales”, en un dardo a Milei y a su Gabinete. “Los esperábamos para agradecerles el aporte de la paz recuperada y dejarles claro que no tenemos problema de hacerlas cargo de las obras”, expresó.

Por su parte, Pullaro agradeció la presencia de Villarruel y le reclamó al Gobierno nacional que “se terminen las malditas retenciones” al campo.

Vínculo roto

La última vez que Milei y Villarruel se vieron fue en el Tedeum del 25 de mayo en lo que fue un tenso encuentro. En el ingreso a la Catedral Metropolitana, ignoró el saludo que le ofreció el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El mandatario porteño le tendió la mano y Milei siguió de largo. Un instante después, el jefe de Estado no le dirigió la palabra a su vice, parada al lado de Macri. Tampoco cruzaron miradas ni se mostraron juntos hasta el comienzo de la ceremonia religiosa, en donde ambos participaron.

En marzo de 2024, en la inauguración de las sesiones ordinarias, ya existían rispideces entre los compañeros de fórmula. La vice intentó disipar las versiones de internas con una foto de ellos dos abrazados en los pasillos de la Casa Rosada; meses más tarde, la noche del 8 de julio, no viajó a Tucumán a firmar el Pacto de Mayo y alegó una gripe. Al día siguiente, los dos se subieron a un tanque militar en el desfile por el Día de la Independencia. Fue su última foto juntos.

Milei y su vice, Villarruel, a bordo de un tanque militar en el desfile del 9 de julio del 2024 por el Día de la Independencia. El día anterior la dos del Gobierno no asistió al Pacto de Mayo al alegar una gripe. Esta fue de las últimas veces que se mostraron en público juntos. Fabi‡n Marelli/La Naci—n,Fabián Marelli,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA - GDAPHOTO

Después de eso, no hablaron más frente a las cámaras. En agosto compartieron un acto de la Policía Federal pero ya no hubo contacto entre ellos y el encuentro fue más que frío. En noviembre, el Presidente dijo que está cerca de la “casta” y que no tiene injerencia en el Gobierno.

Ya a comienzos de año, el Presidente la criticó luego de que la titular del Senado dijera que ganaba “dos chirolas” de sueldo. “Es una pena que haya dicho algo así, fue una frase extremadamente desafortunada”, apuntó el mandatario.