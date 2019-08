Cristina Kirchner junto a Sergio Massa momentos previos al acto en el estadio DirecTV Arena Crédito: Frente de Todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019 • 17:29

La senadora y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, se reencontró hoy con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Fue la primera vez que se mostraron juntos desde su alejamiento, en 2013.

El reencuentro se realizó durante un acto en el municipio de Malvinas Argentinas, donde la senadora de Unidad Ciudadana presentó su libro "Sinceramente". "El macrismo fue para la sociedad argentina como un tsunami, como un desastre natural", dijo la exmandataria durante la presentación.

Cristina Kirchner al inicio del acto Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

El acto comenzó pasadas las 17.30, en el estadio DirecTV Arena de la localidad de Tortuguitas. El evento ofició como cierre de campaña de Cristina Kirchner en territorio bonaerense, con vistas a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto.

Durante la presentación del libro, que se dio en un estadio repleto y con Massa en primera fila, Cristina Kirchner dijo sobre el gobierno de Cambiemos: "Este es un modelo de especulación donde ganan los bancos y todos los demás pierden".

"Son tan primarios. En algún momento podíamos discutir cuestiones que generan posiciones encontradas. Pero frente a los alimentos, la comida, tener trabajo. Tenemos que volver a discutir cosas que ya estaban resueltas", aseguró la expresidenta.

Cristina Kirchner presentó su libro en un estadio del partido de Malvinas Argentinas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Cuando iban poco más de 20 minutos de su presentación, Cristina nombró por primera vez a Massa y le pidió: "Creo, Sergio, que deberían pensar [los legisladores] en algún mecanismo para protegernos de que una persona, en virtud de que gana una elección, decide hacer cualquier cosa y endeudar a generaciones y generaciones de argentinos. Algo hay que hacer con eso para que no nos vuelva a pasar".

Sobre el final de la presentación, Cristina se refirió a su acercamiento a Massa, al señalar que "los que nos habíamos distanciado, nos volvimos a juntar porque es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias". "Nos dimos cuenta que cuando nos peleamos nos devoran los de afuera", reflexionó.

"Capacidad sin sensibilidad no sirve"

Cristina también le dedicó varios pasajes de la presentación del libro, en el que habló poco del contenido de la autobiografía, a Kicillof. "Capacidad sin sensibilidad, no sirve", dijo al destacar su precandidatura a gobernador bonaerense.

Luego recordó cuando el precandidato le propuesto crear el Plan Ahora 12. "Lo charlábamos y me contó. Mientras él me hablaba yo me acordaba de mi infancia y adolescencia. En mi casa se compraban hasta los libros en cuotas", dijo.

El público durante el discurso de Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"No critico a nadie que tenga chofer, mucama y mayordomos. Ojalá me hubiera tocado. ¿Quién no quiere vivir en una casa que tenga de todo? Es muy difícil, son casos excepcionales, que los que han tenido la inmensa suerte de tener todo y que le sobrara de todo en la vida, puedan tal vez entender las necesidades que pasa la gente", dijo la actual senadora, y agregó: "Por eso, las metáforas de la mitad del río y el final del túnel [en referencia a frases del presidente Mauricio Macri] intentan explicar lo que desde esa perspectiva es inexplicable y solo es entendible desde la perspectiva del pueblo. Capacidad y sensibilidad de la política. Son esenciales".

Luego, la exmandataria criticó a la actual administración nacional y bonaerense: "Un país diferente y más solidario es posible. Todas estas afirmaciones. Revelan las peores cosas del poder y la política. De decir una cosa un día y otra diferente al otro día".

Cristina Kirchner presentó su libro en un estadio del partido de Malvinas Argentinas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"No podemos perder más el tiempo. No me imagino cuatro años más con estas políticas, explicaciones, fabricas cerradas. Creo que todos y todas vamos a tener que poner un gran esfuerzo para superar estos enfrentamientos y divisiones de la sociedad. Van a venir tiempo difíciles por la deuda monumental que contrajeron", explicó.

El reencuentro, seis años después

El encuentro de la expresidenta con Massa generó expectativa, luego del distanciamiento que tuvieron ambos dirigentes tras la salida del exfuncionario de la jefatura de Gabinete, así como de la Anses, el primer cargo que ocupó el exintendente de Tigre dentro del gobierno kirchnerista.

En el libro la senadora cuenta entre sus anécdotas cómo Massa, junto al exvicepresidente Amado Boudou, les acercaron a ella y a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, la iniciativa de eliminar las AFJP.

En el encuentro de hoy también están presentes el precandidato a gobernador bonaerense del espacio, el exministro de Economía Axel Kicillof, su compañera de fórmula, Verónica Magario y otros integrantes de las listas de candidatos bonaerenses.