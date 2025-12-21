Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta recién mañana, tras la operación por una apendicitis

La expresidenta Cristina Kirchner permanecía este domingo internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, con los cuidados necesarios tras la operación a la que fue sometida el sábado a raíz de un cuadro de apendicitis. La titular del PJ no recibiría el alta médica hasta mañana lunes, indicaron fuentes de su entorno a LA NACION.

Por ende, sus partidarios suspendieron una concentración que tenían prevista para esta tarde, desde las 19, en las inmediaciones de San José 1111, donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa Vialidad. “Ese encuentro fue pospuesto”, afirmaron las fuentes consultadas.

La concentración había sido convocada por la agrupación “Artistas Unidos por Cristina Libre”, que había pedido a quienes se acercaran al barrio de Constitución que lo hicieran portando una vela blanca para participar de una “misa criolla” en reclamo de que la expresidenta recupere su libertad ambulatoria.

Noticia en desarrollo