Cristina Kirchner confirmó que será candidata a legisladora bonaerense

La exvicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en una entrevista al canal C5N en la que confirmó que será candidata a legisladora por la tercera sección electoral. Además, afirmó que es necesaria la unidad y cuestionó la estrategia de desdoblamiento de Axel Kicillof.

Por otro lado, embistió contra Milei. “Sí, voy a ser candidata”, dijo y añadió que la única posibilidad del peronismo de hacer una buena elección en octubre es tener una buena performance en la provincia de Buenos Aires. “Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo le va mal en septiembre, le termine yendo bien en octubre? ¿Alguien se puso a pensar las consecuencias que puede tener en octubre y para todo el país que nos vaya mal en los comicios de octubre?“, razonó.

“Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. La Provincia fue gobernada por todos y nunca se desdobló. Y son muchas les personas que van a votar en un lapso de dos semanas, que tienen que decidir entre diputados provinciales y nacionales. Sin embargo, no le pediría jamás a un gobernante que cambie una decisión, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión”, advirtió, apuntando a la resolución de Kicillof.

Cristina Kirchner en C5N Pilar Camacho

Y acotó entre risas: “Voy a decir algo que nos les va a gustar. Los hombres no hacen política al igual que las mujeres. El hombre tiene una cosa de que si no se hace lo que él dice se pierde… Si yo me tengo que retractar porque me equivoqué, lo hago. Jamás le pediría nada a nadie. Tenemos que colaborar todos".

Es que el gobernador decidió que los cargos provinciales se eligieran antes de la elección nacional. Los legisladores bonaerenses se votarán el 7 de septiembre. Esa decisión desató una guerra subterránea entre La Cámpora y el kicillofismo. Tal como adelantó LA NACION, Cristina Kirchner presionó para que el mandatario revea su postura y unifique el calendario electoral.

Más adelante, la exvicepresidenta apuntó contra quienes minimizan que vaya a competir por un escaño en la Legislatura bonaerense: “Esos piensan en la política como un escalafón. [Jorge] Capitanich fue tres veces gobernador, jefe de Gabinete y fue candidato a Intendente en Resistencia para que el peronismo ganara en Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y el ego. Hay que ser oportunos. Pienso la política de ese modo”.

Respecto de qué la motiva a participar en estos comicios, dijo: “Veo la necesidad que tiene la gente. Hoy seguía el tema de La Salada. Estamos ante un Gobierno que es contradictorio. El Presidente dice que los empresarios que evadieron son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura La Salada porque son informales y no tributan. ¿Por qué libertad para los ricos y no para los pobres? Hoy la gente pedía trabajo”.

Ante la posibilidad de quedar inhibida de ejercer cargos públicos si se ratifica su condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner insistió: “Presa o muerta. Nada puede detener las decisiones que vos tenes que tomar”.

La gestión Milei y el futuro de la Argentina

Previamente en la entrevista, había embestido fuerte contra Javier Milei: “Es un marginal que se ocupa de los ricos”, afirmó. Consideró que el apoyo que recibe de la gente tiene que ver con el dólar barato. “Esto ya lo vivimos en la dictadura, con el menemismo y en la Alianza”, sostuvo. Y agregó: “¿Esto tiene posibilidades de durar? No".

“Estamos con una derecha antiestado, muy cruel y un tanto esotérica. El haber cumplido muchos años te da una ventaja. Vi muchas cosas. Tuvimos algún momento complicado en el pasado. Este modelo económico es un modelo económico de dólar barato, cepo al salario y de repente esta situación social que se vive, ajuste en áreas del Estado que han tenido un comportamiento ejemplar como el Garrahan”, sostuvo.

Para la titular del PJ, “es una derecha que llega sin un plan”. “Lo que hacen es copiar la tablita de Martínez de Hoz, de Arriazu, uno de los economistas preferidos del Presidente. Ese período... y ojo que se desarrolló en un momento sin partidos políticos, sindicatos y con desaparecidos. Ese período terminó con una guerra”, remarcó.

Dijo que la administración Milei es el resultado de una “derecha mafiosa” que encarnó Mauricio Macri en 2015. “Durante ese gobierno se desató una persecución al principal espacio opositor y a mi persona. Fue realmente devastador. Convencieron a la gente de que nos habíamos robado un PBI. Y hoy se horrorizan con los videos con IA, que acusan a hacer a los ‘loquitos’ de La Libertad Avanza”, graficó.

Advirtió que hoy “la patria está en peligro” y hizo especial énfasis en el DNU 70/23, que “duerme el sueño de los justos”. “Fue una reforma constitucional encubierta en favor de los sectores concentrados de la economía y de la extranjerización de la economía. Si hubiera sido al revés, ¿cuánto hubiera durado?“, acusó.

En relación a los ataques del Gobierno a periodistas, actores y músicos, consideró que Milei le disputa “poder” a “todo lo popular, que tiene representación”. “Con todo lo que le disputa sentido, tiene una reacción de agresión y descalificación absoluta. Me parece que hay un poco de falta de equilibrio en las reacciones”, dijo.

Aun así, frente a todo lo planteado, se mostró optimista del futuro de nuestro país: “Hay un momento en el que el pueblo y la patria siempre emergen. Puede haber períodos de confusión en la sociedad y desorganización en el campo nacional. Pero llega un momento en que las cosas se ordenan”.

“La derecha ha intentado que hubiera desconexión de los hechos políticos y sociales para que la gente no pudiera comprender. Esto demora pero finalmente la patria prevalece. Todos tienen que estar en este frente a construir. Todos, todos, todos. Hay que replantear políticas”, sumó a continuación. Y cerró con una referencia al Eternauta: “Me quedó con dos mensajes. El ‘nadie se salva solo’ y ‘Juan, lo viejo funciona”.

Su última aparición pública

En su último aparición pública el pasado 25 de mayo, la titular del PJ encabezó un acto en el Polo Cultural Saldías, en Retiro. El evento, enmarcado en la celebración del Día de la Patria y los 22 años de la asunción de Néstor Kirchner, arremetió contra el gobierno de Javier Milei por la falta de inversión en educación y cultura.

También propuso una autocrítica hacia el peronismo: pidió abandonar el concepto de “Estado presente” y reemplazarlo por uno de “Estado eficiente”, reconociendo que la burocracia estatal ha generado malestar social. Su mensaje apuntó a reformular la propuesta ideológica del espacio para recuperar el vínculo con la sociedad.