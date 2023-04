Cristina Kirchner volvió a usar una frase con la que desestimó su reelección en 2011: “Tranquilos, no se hagan los rulos”

escuchar

Con una sugerente frase que ya utilizó en 2011 y en 2015 la vicepresidenta comenzó su discurso en el Teatro Argentino de La Plata. Cuando los presentes comenzaron a corear “Cristina presidenta”, ella replicó: “Tranquilos, tranquilos no se hagan los rulos”.

“Tranquilos, tranquilos no se hagan los rulos ya se los dije muchas veces. Dije que va a ser una clase magristral con un poquito de experiencia de vida”, aclaró Cristina Kirchner al comienzo de su discurso. La icónica frase ya fue utilizada en otras oportunidades por la vicepresidenta para desestimar las versiones de una reelección.

La última vez que la exmandataria usó esta frase fue a mediados de junio de 2015 ante la militancia que la esperaba en el Patio de las Palmeras en la Casa Rosada. En aquella oportunidad la vicepresidenta dijo “no se hagan los rulos” cuando se quejó de aquellos que hacían “elucubraciones” sobre una candidatura.

Sin embargo, la primera vez que Cristina Kirchner usó la frase fue durante su mandato en 2011 cuando en plena inauguració de un nuevo período de sesiones ordinarias rechazó las versiones que apuntaban a que buscaba modificar la Constitución Nacional para lograr una eventual re reelección en 2015.

“¿A quién se le ocurre lo de la reforma constitucional?”, preguntó en aquel entonces dirigiéndose ante los diputados y senadore en el Congreso : “¿Alguno me ha escuchado a mí decir que voy a ir a la reelección en 2011? Así que no se hagan los rulos, que creo que realmente lo que están tratando de hacer es campañas difamatorias, distractivas, utilizando por ahí una palabra de algún compañero o compañera que me quiere mucho”, había afirmado en ese entonces la exmandataria quien finalmente ese mismo año fue por una releelección.

Esta tarde, la vicepresidenta volvió a hacer uso de la recordada frase en un intento por despejar las dudas sobre su futuro político.

A lo largo de su discurso, la vicepresidenta puso el eje en la cuestión económica. En ese sentido, la exmandataria condenó la convertibilidad de Domingo Cavallo y rechazó la dolarización que propone en la actualidad Javier Milei.

Por otro lado, la vicepresidenta apuntó contra quienes sostienen que la inflación puede ser combativa por medio de una dolarización, e incluso utilizó una placa con el caso de Ecuador, donde rige esta medida económica.

Qué quieren con esto de la dolarización?”, cuestionó la vicepresidenta. “Cuando reflotan estas teorías que tanto daño le hicieron a la sociedad uno se pregunta: ¿Es posible? No me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”, concluyó al respecto.

