La frase premonitoria que Cristina Kirchner dijo hace cinco años: “Tanto loco suelto...”

En medio de la conmoción por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner comenzó a circular en las redes sociales una entrevista televisiva de 2017 en la que el periodista Gerardo Rozín le preguntaba a la vicepresidenta sobre su futuro cercano y ella respondió con una frase que hoy suena premonitoria. “No sé qué pasa dentro cinco años. Si está el mundo, si se acabó. Tanto loco suelto ¿no?, no sé. No tengo comprada la vida, aprendí eso”, dijo la exmandataria.

“¿Cómo me imagino en cinco años?, no sé. Vos sabes que desde que pasó lo de Néstor Kirchner dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá”, dijo emocionada allá por octubre de 2017 en diálogo con Rozín en el programa La peña del Morfi (Telefé).

“Así que no sé, no sé qué pasa dentro cinco años. Si está el mundo, si se acabó. Tanto loco suelto ¿no?, no sé. No tengo comprada la vida, aprendí eso”, cerró la ex máxima mandataria argentina.

En el video que comenzó a circular puede verse a Cristina Kirchner visiblemente emocionada, ya casi sobre el final de la entrevista con Rozín.

A lo largo del reportaje, de más de una hora de duración, el conductor abordó diversas temáticas en las que destacaron las causas de corrupción en la Justicia, la situación procesal de algunos de sus funcionarios, su vínculo con los medios, la oposición y con el por entonces presidente Mauricio Macri, entre otras cuestiones.

Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, sufrió un intento de magnicidio en el ingreso a su domicilio en el barrio de Recoleta, donde un hombre de 35 años identificado como Fernando Sabag Montiel intentó dispararle con un arma.

En tanto por estas horas gran parte de la dirigencia del Frente de Todos (FdT), organizaciones políticas, sindicales y sociales se congregan esta tarde en la Plaza de Mayo y también en otros puntos del país en “defensa de la democracia”, y en repudio al atentado sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Kirchner.