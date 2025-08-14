Cristina, Massa y Máximo puntean la lista de diputados y definen si van con una opción dura o apuestan por un candidato sorpresa

Con Axel Kicillof corrido de la negociación y enfocado en la elección bonaerense, la pelota está picando en la cancha de Cristina y Máximo Kirchner, y de Sergio Massa. Los tres deben definir en los próximos días quién encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que en los hechos será la principal oferta electoral del peronismo de cara a las comicios del 26 de octubre.

Según pudo saber LA NACION, los contactos entre los tres son constantes, luego de que Massa estuviera en el departamento de San José 1111, donde Cristina cumple la prisión domiciliaria. Y de que Máximo Kirchner habilitara el lanzamiento de un mini operativo clamor para instalarlo como cabeza de lista, pese a que trascendió que la expresidenta quisiera que el tigrense ocupe ese lugar.

Sin embargo, en las últimas horas Massa se encargó de asegurar a propios y extraños que no quiere ser candidato este año y que su objetivo principal es lograr que el peronismo llegue unido a enfrentar a los libertarios del presidente Javier Milei en las urnas tanto el 7 de septiembre como un mes y medio después, cuando se pondrán en juego las bancas del próximo Congreso nacional.

Juan Grabois podría aparecer en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires Valeria Rotman - LA NACION

Si Massa efectivamente no fuera candidato, el que podría volver al redil es Juan Grabois, quien pegó el portazo convencido de que el exministro de Economía se quedaría con el primer lugar en la lista de diputados, por lo que sus apoderados no firmaron la alianza a nivel nacional. “Ojalá vuelva Juan, necesitamos estar todos on board”, dijo una fuente de confianza de Cristina y Máximo Kirchner.

Pero más allá de Grabois, que podría aportar cuatro o cinco puntos en una elección en la que al peronismo no le sobrará nada, lo que tienen por delante tanto Cristina Kirchner, como Máximo y Massa es acordar el criterio con el que armarán la lista de diputados nacionales. Tienen delante de sí dos caminos a tomar: uno decididamente polarizador y otro de renovación y ampliación.

El primer camino podría estar claramente encarnado por Máximo Kirchner. “Es una elección donde hay que polarizar y él tiene oficio de sobra”, sostuvo un dirigente que lo conoce desde hace muchos años y que tiene con el jefe de La Cámpora una historia compartida. Lo mismo piensan varios intendentes del conurbano, como Gustavo Menéndez (Merlo) o Mariel Fernández (Moreno).

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner, de campaña en el conurbano bonaerense

Ni hablar de Mayra Mendoza (Quilmes), quien acompaña a Máximo Kirchner en la mayoría de sus salidas de campaña al conurbano y es candidata a diputada provincial por la tercera sección, en la que el peronismo apuesta a sacarle una buena cantidad de votos a La Libertad Avanza. “Ahí esperamos ganar cómodos”, indicó un dirigente de Fuerza Patria con conocimiento de encuestas reservadas.

La segunda opción

Pero si el camino a seguir no fuera ungir a Máximo ni a otro dirigente conocido, como el propio Massa, la opción que se abre para la alianza que encabeza el PJ es colocar al tope de la lista a un intendente de la nueva camada -se menciona a Federico Achaval (Pilar) o Ariel Sujarchuk (Escobar)-, o recurrir a un moderado como Jorge Taiana, que es bien considerado por todos los sectores internos.

Son todos nombres que ya circularon en las conversaciones de Cristina, Máximo y Massa -algunas presenciales- y que llegan con rapidez al bunker de Kicillof en La Plata, donde se apuran a aclarar que no tallarán en la lista nacional como sí lo hicieron en la provincial. El gobernador está plenamente lanzado a la campaña electoral y apuesta a polarizar con el propio Milei, aunque ninguno es candidato.

El gobernador Axel Kicillof pasó ayer en tren de campaña por Olavarría Santiago Filipuzzi - LA NACION

Entre tanto, lo que derrama de la mesa de los figurones llega a oídos de dirigentes como Gabriel Katopodis -quien se postula para senador provincial por la primera sección-, Facundo Tignelli -candidato a diputado por la tercera- y Sebastián Galmarini, uno de los señalados para integrar la boleta de diputados nacionales por el massismo. Los tres exhiben buena sintonía negociadora.

Sin embargo, salvo algunos pocos optimistas, la mayoría de los dirigentes del peronismo piensa que la lista se definirá recién en las últimas horas del domingo, sobre el filo del plazo para anotar las candidaturas, en una jornada en la que la base operativa de la principal fuerza de oposición será instalada en la sede nacional del PJ, en el edificio histórico de Matheu 130, cerca de Once.

Hasta allí llegarán los dirigentes que integrarán la lista, para la firma de rigor, y los apoderados de los partidos que integran la alianza Fuerza Patria, como el PJ, el Frente Renovador y el Frente Grande, el espacio que le otorga estructura legal al axelista Movimiento Derecho al Futuro. En ese marco, muy posiblemente se la pueda ver a Teresa García, una dirigente de confianza de Cristina Kirchner.

Teresa García dejará el Senado bonaerense y podría integrar la lista de diputados nacionales como jugadora del kirchnerismo

El kirchnerismo también procuraría espacio para dos diputados de extracción sindical que deben renovar sus bancas, Sergio Palazzo (La Bancaria) y Vanesa Siley (Judiciales), mientras que el axelismo reclama lugares para los diputados salientes Daniel Gollan, Hugo Yasky, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. El massismo tiene una estrategia distinta y amplía el foco a las otras provincias.

“Nosotros no nos morimos por meter tanta gente en la lista de Buenos Aires, si a cambio podemos negociar puestos entrables desde otras provincias”, admitió un dirigente del sector. De hecho, seguían de cerca los casos de Entre Ríos -donde será primer candidato Guillermo Michel- y de Salta, donde se registra el regreso de Juan Manuel Urtubey al redil peronista, luego de años de intentar por afuera.

Massa repite, en los últimos días, una frase unívoca: “Nadie va quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro”. Así busca graficar la incomodidad que genera el cierre de listas en el peronismo, en especial el de la provincia de Buenos Aires, que se queda con los carteles principales. En 2023 repetía que no iba a ser candidato y finalmente se anotó ¿Qué pasará ahora?