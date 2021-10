Cruce entre el intendente de Rosario y una concejala por una brutal pelea entre adolescentes

Una brutal pelea entre el hijo de la concejala rosarina Anita Martínez, de Juntos por el Cambio, y un compañero de su colegio se convirtió en una disputa partidaria con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, del Frente Progresista Cívico y Social.

“Mi hijo tuvo un altercado con un compañero de cuarto año en su escuela a la cual le agradezco la contención, el amor y la charla, cómo se están ocupando como institución y los valores que seguimos compartiendo con cada uno de los que pertenecen a la dirección”, explicó Martínez, en su cuenta de Twitter.

El conflicto entre adolescentes escaló hasta llegar a altos funcionarios rosarinos porque el video del enfrentamiento físico se difundió en las redes sociales. “Viralizar el asunto violando la intimidad de los menores es gravísimo”, criticó la concejala.

En la pelea, el hijo de Martínez se enfrentó con el hijo de Gabriela Giménez, candidata a concejala por la ciudad de Granadero Baigorria. La concejala de Juntos por el Cambio apuntó contra Giménez en su descargo: “Se están vulnerando los derechos de los menores, y esto es lo que está haciendo esta señora, que es candidata a concejala en Baigorria del intendente Pablo Javkin”.

En diálogo con La Capital, Giménez relató: “Me llaman de la escuela para decirme que mi hijo se había golpeado y que una ambulancia lo estaba atendiendo en el lugar. Pero cuando estoy en camino para allá, sus compañeros y muchos padres me contaron que lo habían agredido”.

El hijo de la candidata a concejala Gabriela Giménez deberá ser intervenido quirúrgicamente (Twitter)

En medio del ida y vuelta entre las partes, Martínez disparó contra el intendente: “Responsabilizo con mucho dolor al intendente Pablo Javkin por la utilización de un incidente que tiene que ver con menores, por su espacio político”.

Javkin, en tanto, le respondió: “Anita, no somos todos iguales”. Y agregó: “Escribo estas líneas muy sorprendido. Acabo de ver un video en el que la concejala Anita Martínez me responsabiliza por la desagradable situación en la que se ve envuelta por un episodio de violencia entre su familia y un compañero de su hijo”.

“No logro entender qué tendría que ver en esto la participación política de sus madres. Sinceramente, no lo puedo creer. Desde que me enteré, hablé no menos de 10 veces con Anita, siempre ofreciendo mi ayuda para que la situación se resuelva como corresponde: cuidando a los chicos, que son lo más importante”, tuiteó el intendente de Rosario.

Escribo estas líneas muy sorprendido. Acabo de ver un video en el que la Concejala Anita Martínez me responsabiliza por la desagradable situación en la que se ve envuelta por un episodio de violencia entre su familia y un compañero de su hijo. — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 19, 2021

Y continuó: “Algún publicista o abogado inescrupuloso le ha aconsejado a Anita que me responsabilice a mí. No tengo dudas del porqué y muy pocas dudas acerca de quiénes. Tampoco dudas sobre las consecuencias: seguir lastimando a los chicos para buscar un voto más”.

Además, planteó: “Anita, te lo digo directo: hay miserias en las que no se debe caer jamás. Construí con vos una relación honesta de años, pero este límite que cruzaste no te lo puedo permitir. Espero que reflexiones y, sobre todo, que no mientas más. A partir de acá, al menos de mi parte, el debate continuará por los canales legales que corresponda”.

Tras el conflicto político, Giménez propuso bajarse de las elecciones y la invitó a Martínez a seguir sus pasos. “Ante las declaraciones del abogado y de Ana Laura Martínez, concejala de Rosario y candidata a renovar su banca, ofrezco mi renuncia a mi candidatura de concejala por la ciudad de Granadero Baigorria a los efectos de que no quede ninguna duda”.

El origen del conflicto

Todo comenzó el viernes pasado a partir de una pelea violenta entre dos adolescentes a la salida del Instituto Fisherton de Educación Integral. Según informaron medios locales, el padre del hijo de Martínez fue denunciado por incitación a la violencia por la madre del otro joven, la candidata Giménez.

Después del enfrentamiento, el hijo de la candidata a concejala resultó herido y debió ser trasladado en una ambulancia para ser atendido y constatar las lesiones. Se fracturó una de sus manos. Además, informaron que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Giménez compartió su versión de los hechos: “Cuando el amigo de mi hijo se sube al remise para irse de la escuela, se escucha que el padre del agresor le dice: ‘Cagalo a trompadas’. Pero él se va y le dice nuevamente a su hijo: ‘Entonces cagalo a trompadas al flaco’”.

La madre del joven agredido describió así el episodio: “Se le arrima por atrás y sin mediar palabras le hace un tacle de rugby, lo tira al piso y lo empieza a patear en la espalda, mientras se escuchaba al padre decir: ‘Pegale, dale fuerte, rematalo en la cabeza’. Ahora lo tienen que operar porque tiene un dedo fracturado en cinco partes”, agregó.