Desconfianza en Juntos por el Cambio ante la convocatoria de Massa a un diálogo tras las elecciones

Sergio Massa adelantó públicamente y de manera informal que el Gobierno convocará a la oposición para un diálogo después de las elecciones generales del 14 de noviembre, más allá del resultado. Pero esa intención genera desconfianza en Juntos por el Cambio, que, a través de representantes de los partidos que integran la coalición, ya hizo trascender que descree del llamado y que su foco está puesto en repetir el triunfo de las PASO.

“Pisotean las piedras en memoria de quienes ya no están, [Martín] Insaurralde insulta a [Mauricio] Macri y el ministro estrella del Gobierno [por Aníbal Fernández] sigue con sus amenazas mafiosas. Mientras tanto, Massa ofrece diálogo. Ni con señales de humo se puede hablar con esta gente. ¿Ustedes son de la campaña del “sí”?”, reprochó la titular de Pro, Patricia Bullrich, desde su cuenta de Twitter.

Pisotean las piedras en memoria de quienes ya no están, Insaurralde insulta a Macri y el ministro estrella del gobierno sigue con sus amenazas mafiosas.

Mientras tanto, Massa ofrece diálogo. Ni con señales de humo se puede hablar con esta gente. ¿Ustedes son de la campaña del sí? pic.twitter.com/noKmveYgVg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2021

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, apuntó a las internas del oficialismo. “ Siempre vamos a estar a favor del diálogo, pero primero se tienen que poner de acuerdo en qué economía quieren. Se tienen que poner de acuerdo Cristina [Kirchner], Alberto [Fernández] y el resto del Frente de Todos. Después, que convoquen al diálogo. Nosotros estamos para contribuir con el país, no con el Gobierno”, dijo Cornejo en Catamarca, donde está de campaña con Bullrich.

En la Coalición Cívica (CC) impera la misma desconfianza. “No vamos a ser parte de ningún abrazo de oso a la oposición. Estamos concentrados en ganar la elección para constituirnos con 120 diputados y para sacarle la mayoría automática a Cristina Kirchner en el Senado”, indicó a LA NACION una calificada fuente de la fuerza de Elisa Carrió.

Desde la CC subrayaron que el partido se remite a lo firmado en Juntos por el Cambio el 21 de septiembre, cuando la alianza opositora reunió a su Mesa Nacional tras las PASO y emitió un documento en el que, entre otros puntos, se subrayó: “Reafirmamos que el ámbito para acuerdos en materia institucional es el Congreso de la Nación. El principio republicano de división de poderes establece que es el Poder Ejecutivo el que tiene que recurrir al Congreso y no a la inversa. Nuestros gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tratarán con el Poder Ejecutivo cuestiones de gestión que hacen a las políticas de gobierno de sus respectivos distritos”.

“Sin importar el resultado, ganemos o perdamos”

Ayer, Massa adelantó en una entrevista con Infobae que el Gobierno piensa realizar la convocatoria al diálogo y aclaró que es una iniciativa que habló con el Presidente y con la vicepresidenta. “Voy a ser claro: sin importar el resultado, ganemos o perdamos, después de la elección vamos a convocar a un acuerdo a la oposición, a los empresarios y los trabajadores para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina”, aseveró el presidente de la Cámara de Diputados.

