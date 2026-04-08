Cruces, dardos y chicanas con el kirchnerismo en la presentación del ministro Sturzenegger en el Senado

“¿Usted cree que el jefe de Gabinete (Manuel Adorni) financió su departamento con seis jubiladas a razón de 100.000 dólares cada jubilada?“. Con esta pregunta, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y una de las principales figuras del gabinete del Gobierno de Javier Milei.

Sturzenegger concurrió al Senado para defender el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Poder Ejecutivo ante un plenario las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General y se encontró, como se esperaba, con una dura recepción por parte de la principal bancada opositora.

“Usted es el padre de todos los fracasos económicos de los últimos 30 años”, lo acusó el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), resumiendo las acusaciones que minutos antes había desplegado Mayans, que tildó a Sturzenegger de ser el responsable de la crisis de 2001, de la emisión de Lebac y el posterior endeudamiento con el FMI en el Gobierno de Mauricio Macri y de la actual política de ajuste de la administración de Javier Milei.

El plenario de comisiones al que concurrió Sturzenegger Santiago Pezzini/Comunicación Institucional Senado

Mayans no se anduvo con medias tintas y acusó al ministro por “la pobreza y la indigencia” del país, al afirmar que fue el responsable de “la mayor transferencia del sector público al sector privado” con el Megacanje, la operación por la cual el Gobierno de Fernando De la Rúa tomó US$40.000 prestados al FMI.

“Esa es la historia de la persona que vino a presentar el proyecto hoy. Ese proceso terminó en desastre, terminó en el 2001″, remató el senador kirchnerista, quien recordó que tanto Sturzenegger como el ministro de Economía, Luis Caputo, y la actual senadora y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), “son el mismo elenco de De la Rúa, del clan Macri y ahora, con diferentes funciones, pero con la misma visión, hoy vienen acá”.

La pregunta sobre la operación inmobiliaria con la que Adorni compró un departamento en el barrio de Caballito fue el cierre de la intervención del jefe del bloque kirchnerista. Sturzenegger tomó el guante y contraatacó señalándole al kirchnerismo la ausencia de una autocrítica tras las ultimas dos derrotas electorales.

“A Mayans y a los otros senadores les preguntaría una sola cosa. ¿Ustedes se preguntan por qué perdieron las elecciones?", afirmó el ministro, quien también inquirió a los senadores opositores si se cuestionan “por qué se fueron dos millones de nuestros jóvenes de nuestro país”.

Sturzenegger en plena exposición Santiago Pezzini/Comunicación Institucional Senado

También respondió la intervención de Soria, que lo había acusado de haber participado en todos los fracasos económicos del último cuarto de siglo, diciéndole que “hace una mezcolanza de conceptos, porque me asigna gobierno en los que no he estado”.

“Por suerte no me pusiste en la crisis de (Sergio) Massa”, contratacó Sturzenegger, en referencia a la inflación que dejó el exministro de Economía del último año del gobierno de Alberto Fernández.

En el inicio de la reunión, Sturzenegger había desplegado una enfática defensa de la protección constitucional del derecho de propiedad privada y, por lo tanto, del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo.