El gobierno de Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y sostuvo que la Argentina es un “socio indispensable”

El gobierno de los Estados Unidos felicitó al presidente Javier Milei por el 210° aniversario de la Independencia y reiteró que la Argentina es un “socio indispensable” en la región.

A través de una carta firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, la administración republicana de Donald Trump remarcó que los Estados Unidos “está comprometido a ampliar nuestra colaboración en materia de minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”.

🇦🇷 9 de Julio - Mensaje del secretario Rubio por el Día Nacional de Argentina.https://t.co/s5Rn5V4M2F — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) July 9, 2026

“Juntos, estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región”, señaló Rubio en su mensaje.

La semana pasada, en un hecho sin precedentes, el Presidente participó de la celebración por el aniversario 250 de la independencia de los Estados Unidos, que organizó la embajada norteamericana en el país, delegación diplomática que encabeza Peter Lamelas. En lo que va de su mandato, Milei visitó los Estados Unidos 17 veces.

Marco Rubio y Donald Trump Jacquelyn Martin AP

En ese contexto, el funcionario de Trump le dedicó elogios a Milei. Destacó el “liderazgo firme y de principios de la Argentina al defender la libertad y oponerse a la tiranía sienta un poderoso ejemplo”.

Para reforzar su alianza estratégica con Milei, el gobierno de los Estados Unidos manifestó sus “sinceras felicitaciones al pueblo de la Argentina con motivo del 210 aniversario de su independencia”.

“Al mirar hacia el futuro, confío en que nuestra alianza continuará ofreciendo resultados significativos para ambas naciones y para nuestro hemisferio en su conjunto”, remató Rubio.

Anoche, durante el discurso que brindó en Tucumán por el 9 de Julio, Milei subrayó que cuenta con un “apoyo inédito” de los Estados Unidos.

“Hoy el continente está girando en dirección a la libertad, y contamos con socios estratégicos que velan por el éxito de nuestra Nación, porque saben que el proyecto argentino puede liderar un cambio de paradigma no sólo para nuestra gente, sino también a nivel global”, puntualizó.

Está claro que, en su disputa con China, Trump considera a la Argentina como una pieza clave de su plan para garantizarse el control del Atlántico Sur, el paso transoceánico y la Antártida.

Trump saluda a Milei, en Davos Markus Schreiber - AP

En menos de un año, la administración de Trump consolidó su vínculo con el gobierno de Milei. Medió para un nuevo acuerdo con el FMI, impulsó un rescate financiero previo a las elecciones de medio término de octubre pasado y lo apoyó en el juicio por la expropiación de YPF.

En febrero pasado, la gestión de Milei firmó el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, que baja aranceles recíprocos e impulsa inversiones. El pacto apunta a profundizar el intercambio en áreas como tecnología, laboratorios, energía, minería, carne vacuna y productos agrícolas.

Un mes después, en la cumbre de “Escudo de las Américas”, Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, una alianza de seguridad con la que la Casa Blanca busca reforzar su renovada estrategia hacia el hemisferio occidental.

Milei participó de los festejo por el Día de la Independencia en la embajada de EE.UU. Embaj