Debate porteño: así fueron los cruces entre Rodríguez Larreta y Lammens

Fuerte cruce entre Lammens y Larreta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 22:15

En un debate sin demasiados momentos tensos, los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrentaron y debatieron sobre las propuestas de cada partido.

Los dos candidatos con más votos en las PASO, Horacio Rodriguez Larreta y Matías Lammens se cruzaron sobre presupuesto, gestión y una inesperada confesión sobre la propuesta de Larreta a Lammens de ocupar un puesto en sus listas.

Lammens reclamó la presentación del presupuesto 2020

Lammens le reclamó a Larreta la presentación del presupuesto 00:30

Video

El candidato del Frente de Todos le cuestionó a Larreta no haber presentado el presupuesto para el año 2020 y le exigió que mostrara los números para la nueva gestión. "Me hubiese gustado tener el presupuesto", dijo Lammens, a lo que el candidato del macrismo respondió con los números: "Calculamos gastar $90 mil millones en educación $80 mil millones en salud. Viene aumentando todos los años en términos reales".

"Estas comparando peras con manzanas Matías"

Larreta a Lammens: "Estás comparando peras con manzanas" 00:30

Video

"No podes comparar en términos porcentuales un presupuesto que no incluía a la policía y al transporte. Es comparar peras con manzanas", respondió Larreta, y habló sobre proyectos solidarios que ambos candidatos compartieron durante la gestión de Lammens en el club San Lorenzo. "Nunca me hiciste un comentario. ¿Vos los replicarías?", consultó.

"Muchas veces me ofreciste estar en tus listas"

Lammens a Larreta: "Muchas veces me ofreciste estar en tus listas" 00:48

Video

El candidato del Frente de Todos, por su parte, respondió: "Nunca te hice ningún comentario, pero muchas veces me pediste que sea candidato de tus listas, que sea parte de tu gestión. Siempre te dije que no porque tenemos diferentes concepciones sobre política". Y una vez más, volvió a reclamar la difusión de los datos oficiales: "No tenemos información para venir a debatir".

"Mi planteo no es empezar todo de cero", aseguró Lammens al hablar sobre sus proyectos durante el eje de infraestructura y gestión urbana, marcó las diferencias y le volvió a preguntar a Larreta sobre las prioridades de la gestión. El jefe de gobierno porteño le respondió con datos sobre infraestructura y repreguntó: ¿Cuál es tu plan para sacar barreras cuidando la vida de los vecinos?"

"Como dijimos recien, yo creo que hayq ue continuar con algunas de las cosas que hiciste bien", respondió el candidato del Frente de Todos y replicó: "Yo te estoy planteando otra cosa y me encantaría escuchar de tu parte cuales son tus prioridades". En esa línea, Lammens agregó: "No me dijiste cuales eran los problemas en educación, me dijiste todo lo que habías hecho y todo lo que hiciste no alcanzó".