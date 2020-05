Los cuadernillos del Ministerio de Educación

No son respiradores artificiales, barbijos ni test rápidos, pero se convirtieron en uno de los gastos más abultados del Estado durante esta crisis sanitaria. El Ministerio de Educación desembolsó $406 millones entre marzo y abril para imprimir 18 millones de cuadernillos educativos con el propósito de mantener contacto con alumnos de la escuela pública durante la cuarentena. Aunque no es el eje central de los cuadernillos, el material didáctico incluye contenidos políticos y difusión de obras del Gobierno.

Las contrataciones, que abarca también el reparto de los materiales educativos a través del correo, aparecen entre los gastos más costosos del Estado en esta pandemia, incluso por encima de los distintos insumos médicos que requieren hospitales y centros de salud, según consta en la base de datos sobre compras vinculadas al coronavirus de la ONG Poder Ciudadano, que analizó LA NACION Data. La intención del Gobierno es continuar con la impresión de estos materiales hasta que se normalice la situación, informaron fuentes oficiales.

Piden a los alumnos de 6to y 7mo grado del primario que enumeren las medidas que tomó el Gobierno para enfrentar el coronavirus

Los cuadernillos tienen como principal objetivo mantener contacto con seis millones de alumnos de la escuela pública y otras instituciones educativas del Estado desde los cero hasta los 18 años que tengan dificultades para conectarse a Internet. Más de la mitad de todos los alumnos inscriptos regularmente en la escuela pública. Los cuadernillos se entregaron, sobre todo, en los barrios pobres de los principales centros urbanos del país, informaron fuentes oficiales. El Gobierno imprimió un cuadernillo por alumno, que se utiliza como una guía educativa durante tres semanas. Tras dos meses de cuarentena, el programa atraviesa su tercera fase y está en proceso de impresión una cuarta fase.

Los primeros seis millones de ejemplares, que se repartieron en abril, comenzaron con un mensaje del presidente Alberto Fernández. El resto de los cuadernillos (en una segunda y tercera tanda) fueron encabezados por notas del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien está a cargo de la iniciativa. Aunque no es el foco central de los cuadernillos, varios pasajes del material didáctico que leen niños y adolescentes están dedicados a la difusión de las políticas del Gobierno.

Los alumnos de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) se encontraron con un texto del diario La Unión, de Lomas de Zamora, titulado: "Buscan terminar 12 hospitales en 15 días para enfrentar el mayor pico de contagios del coronavirus". El artículo primero enumera las obras públicas que ordenó el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, luego resalta esas políticas oficiales con declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por último, el cuadernillo lo ilustra con una imagen de los módulos hospitalarios que se montaron en Tecnópolis.

Los chicos deben leer un artículo sobre la falta de insumos en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires como un ejemplo de "trabajadores en conflicto"

"El Estado Nacional también se encarga de proveer de reactivos a las provincias para que puedan hacer los tests y determinar diagnósticos sin necesidad de enviar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Del mismo modo, compra y distribuye los respiradores y elementos de protección", cierra el artículo publicado en el cuadernillo dentro de la materia Ciencias Sociales.

LA NACION consultó al ministro Trotta sobre estos textos que fueron publicados: "Son 1400 páginas de contenidos, yo no leo todo. De todas formas, las notas que he leído [que este medio le facilitó] no me parecieron incorrectas: muestra el despliegue del Estado en el marco de la pandemia". Y agregó: "Los cuadernillos constituyen un material sobrio producido por el Estado que expresan pluralidad y que contribuyen a la formación de un pensamiento crítico. Está bien que la escuela pueda dar estos debates en Ciencias Sociales".

Los chicos de 2ndo y 3er grado deben leer una nota periodística del diario Página 12 sobre un proyecto legislativo presentado por Lucía Campora, sobrina nieta del expresidente peronista y quien forma parte de la agrupación juvenil kirchnerista

Los alumnos de sexto y séptimo grado leen otras consignan que resaltan las políticas del Gobierno durante la crisis sanitaria: "Aunque las medidas que se tomaron son numerosas y muy diversas, esta semana vamos a hacer foco en la cuarentena. Por supuesto que existen muchas otras medidas que son también muy importantes, como las que se tomaron para fortalecer el sistema de salud, para sostener la continuidad de la educación o las campañas que informan a la población sobre el riesgo y las formas de prevención".

Tampoco está exenta de críticas la oposición en ese mismo cuadernillos que leen chicos de 11 y 12 años. La consigna que les plantea a los alumnos muestra ahora un artículo publicado en el diario Clarín (2 de abril) que habla de una decisión judicial que le ordena al gobierno porteño restablecer la provisión de insumos médicos para trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires. "Después de leer la noticia, anoten en sus carpetas: ¿Aparece en el artículo algún funcionario? ¿Quién es? ¿A cuál de los poderes pertenece? ¿En qué jurisdicción (nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires)?"

Algunos de los cuadernillos de educación primaria de la tercera fase

A los alumnos de 2° y 3° grado (7 y 8 años) les pidieron, por ejemplo, que leyeran un artículo de Página/12 (publicado el 3 de abril) que destaca un proyecto de la legisladora porteña Lucía Campora , sobrina nieta del expresidente peronista y quien forma parte de la agrupación juvenil kirchnerista. La iniciativa de la diputada exige que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta garantice el uso de elementos de protección para evitar el contagio de coronavirus a los trabajadores de las empresas de transporte de la ciudad de Buenos Aires. "Para el personal es muy importante contar con leyes que lo proteja, ¿por qué?. Conversen sobre este tema con sus familiares", dicta la consigna escrita en el cuadernillo.