Cuadernos de las Coimas: Fabiana León, la fiscal aguerrida a la que le gusta el ballet y heredó el despacho de Nisman

Esta vez serán dos mujeres frente a frente: Cristina Kirchner, la expresidenta que es la principal acusada como jefa de una banda dedicada a recaudar sobornos, y Fabiana León, la fiscal del caso de los cuadernos de las coimas que será la encargada de promover la acusación en su contra y eventualmente pedir una severa condena por la principal causa de corrupción de la Argentina.

En su estado de WhatsApp, Léon fijó una leyenda: “Fiat iustitia, et pereat mundus”. Traducido: “Hágase justicia, aunque perezca el mundo”.

Fabiana León, la fiscal de la causa cuadernos, en las escalinatas del Palacio de Justicia Fabían Marelli

Fabiana León es una de las fiscales general más experimentadas. Tiene fama de aguerrida, dura, volcánica y no tiene pelos en la lengua para enfrentarse con quienes se le cruzan, en los tribunales y en la vida.

“Es jodida y dura como ninguno”, la describe un experimentado fiscal de Comodoro Py.

Otros funcionarios judiciales hablaron de la dimensión política de León. “Es de las fiscales más preparadas, con perfil intelectual, académico, pero también es la mujer fiscal que más conoce la política desde adentro; en la política la conocen todos y la respetan”, señala otra fuente del ámbito judicial.

Hasta quienes no la quieren reconocen que es inteligente, estudiosa y puede citar sin titubear autores alemanes del derecho penal. En la academia, pasó por la cátedra de Marcelo Alberto Sancinetti.

Sus amigos señalan que tiene vínculo con gobernadores, legisladores y personalidades del mundo del derecho y del Consejo de la Magistratura.

Hay quienes dicen que en Mar del Plata tuvo un pasado en el Partido Comunista, aunque luego conoció el peronismo y más adelante terminó acusando a muchos funcionarios del kirchnerismo. Está acostumbrada a convivir aún con quienes no comparten sus ideas.

Sus colegas le reconocen sólida formación académica, capacidad de trabajo y empuje. El respeto es hasta de los abogados a los que enfrenta.

De hecho antes de que empezara el juicio oral por el caso cuadernos uno de los 87 defensores le mandó un mensaje de WhatsApp: “Te deseo mucho éxito en el juicio, la respeto mucho”.

La fiscal Fabiana León

Su vehemencia, a veces, la hace enfrentar a los jueces, entre ellos, a los tres del tribunal oral N° 7, que están a cargo del caso de los cuadernos de las coimas.

Las diferencias son funcionales, no personales. Pero la velocidad de León la hizo confrontar con el tribunal para apurarlos en la toma de decisiones. Les planteó varias veces pedidos de pronto despacho, un recurso extremo que por cortesía solo se usa cuando los jueces no mueven el expediente.

León, feroz a la hora de acusar, tiene, sin embargo, un pasado como defensora oficial. Su carácter la hizo cruzar de vereda, de sacar acusados de la cárcel pasó a esforzarse por hacerles pagar por sus delitos.

Vivía en Mar del Plata, en los 90, donde concursó y obtuvo el cargo de profesora titular en la Facultad de Derecho, pero en 1994 se enterró el viejo Código Procesal escrito y se inauguraron los juicios orales a nivel federal. Ella debutó como abogada particular en el primer juicio oral que se hizo en Mar del Plata.

Con la creación de los tribunales orales, le ofrecieron ejercer en San Martín como defensora oficial.

En San Martín terminó enfrentada con los jueces de un tribunal oral a quienes denunció porque le cambiaron una sentencia. La denuncia, le generó la solidaridad de sus colegas y que la difamaran.

El enfrentamiento determinó su traslado a Comodoro Py, en 2001. Como defensora, le tocaron casos resonantes: desde defender a los acusados de pagar y cobrar coimas en el caso IBM-Banco Nación, hasta defender al exjuez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, por el caso de Guillermo Coppola.

Los memoriosos de aquellos días la recuerdan llegar al tribunal con botas altas por encima de la rodilla blancas y un conjunto rojo que impedían que pasara inadvertida.

En ese se juicio conoció a Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia y abogado de Coppola, quien logró probar que le habían plantado la droga en un jarrón.

Arrancaba el juicio por la AMIA y los tres defensores oficiales de Comodoro Py estaban afectados al juicio. Junto con ella llegó a Comodoro Py el fiscal Alberto Nisman, también desde San Martín. Eran muy amigos, compañeros de facultad.

Alberto Nisman Archivo

En 2005 protagonizó los juicios más importantes de la época: fue abogada en la “causa armas”, donde Carlos Menem fue juzgado y ella defendió a los integrantes de Fabricaciones Militares. Cuando le tocaba defender en el juicio a Julio Héctor Simón, alias “El Turco Julián, por violaciones a los derechos humanos, prefirió no hacerlo y se corrió.

Luego pasó a ser fiscal ante los tribunales orales, y pasó de defender a acusar. Arrancó con la edad mínima para ser fiscal general, 30 años cumplidos.

Como fiscal obtuvo condenas en las causas ligadas a cuadernos contra Julio De Vido, o su cocinera Nélida Caballero, sentenciada por lavado de dinero. Es la fiscal en el caso Odebrecht, por uno de los capítulos del Lavajato en la Argentina.

Su llegada a la fiscalía de Comodoro Py fue gracias a un enroque con sus colegas Diego Luciani y Adolfo Villate, pues en un momento pensó en radicarse en Concepción del Uruguay, pero terminó nuevamente en Buenos Aires.

En ese momento fue encontrado muerto su amigo Alberto Nisman y quedaron vacantes su fiscalía y la de Gerado Di Massi, que murió justo antes de asumir.

Su relación con la entonces Procuaradora Alejandra Gils Carbó no era de las mejores, pero finalmente logró ser designada en la que era la fiscalía de Nisman. Esa es la que ocupa actualmente.

La chapa de bronce de Alberto Nisman sigue colocada en su fiscalía. Militante aguerrida en la Asociación de Magistrados y en la de fiscales, de la lista Bordó, muestra el mismo empuje en esos asuntos gremiales que en sus casos.

Católica practicante, tiene sobre su escritorio un rosario y una estampita de la virgen con la leyenda “Madre danos esperanza”. Se alinean, casi con regla, con un ejemplar del Código Penal, un cuerpo de expediente y el calendario de audiencias de los juicios que lleva en simultáneo.

Es fanática del orden y de la simetría. Hincha de Chacarita por herencia familiar, estuvo casada con el fiscal Ricardo Sáenz, es madre de una hija y es aficionada a la opera y al ballet, donde concurre al menos tres veces por año.

Quienes no la conocen podrían decir que es antisocial, porque evita los eventos en embajadas o asuntos de relaciones públicas donde la invitan. Pero ella prefiere, en todo caso, pasar por discreta.

Su arma secreta en el caso cuadernos es Nicolás Codromaz, auxiliar fiscal que trabajó con Carlos Stornelli, cuando fue la instrucción de la causa. Conoce el expediente al dedillo.

“Es una de las más temidas”, reconoce un defensor, que la critica por su postura en contra de las soluciones alternativas al juicio, como la que intentaron los empresarios que ofrecieron pagar un resarcimiento para zafar del caso cuadernos.