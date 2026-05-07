La periodista de LA NACION que trabajó en la investigación validó las anotaciones de Centeno

“En las primeras semanas de enero me contactó y me dijo que quería compartir conmigo un material, que me quería exhibir algo, y acordamos encontrarnos”.

Con esas palabras se inició la extensa declaración como testigo en el juicio de los Cuadernos de las Coimas que brindó la periodista Candela Ini, convocada por Diego Cabot en 2018 para integrar, junto a Santiago Nasra, el equipo de trabajo de LA NACION que daría forma a la investigación del caso.

Al igual que Cabot en la última audiencia, Ini debió afrontar una gran cantidad de preguntas de la fiscalía y de los muchos defensores de empresarios y funcionarios que están acusados de participar, con distinto nivel de implicancia, en un sistema de recaudación ilegal.

Candela Ini antes de declarar en el juicio Cuadernos Ricardo Pristupluk

El interrogatorio se extendió por más de siete horas. Las defensas buscaron saber los detalles detrás de algunas decisiones, como la judicialización del caso; la integración del equipo; su método de trabajo; los lugares visitados; el vínculo de Cabot con el fiscal Carlos Stornelli y aspectos concretos acerca de las anotaciones de Oscar Centeno.

“Noté como si hubiera una evolución en la forma de registro, al principio eran registros compartimentados; se fueron complejizando en párrafos más robustos, con más detalle”, dijo Ini respecto a las anotaciones de Centeno.

Sobre el final de la audiencia, los cuadernos le fueron exhibidos a pedido de la fiscal Fabiana León. “Sí, son los mismos. La misma letra, el mismo contenido”, validó.

Un miembro del tribunal le exhibe los cuadernos a la periodista.

Cuando Cabot la convocó y le mostró el material, en enero de 2018, le comentó que aquellos registros eran anotaciones de una persona del Ministerio de Planificación “que llevaba y traía funcionarios”, un material que él creía de mucho valor periodístico, según recordó hoy Ini.

“Eran las típicas anotaciones de un chofer: origen, destino, kilómetro y lugar”, dijo. “Había nombres. Funcionarios del Ministerio de Planificación a los que transportaba, como Roberto Baratta y Julio de Vido”, sumó. “Después empezaron a aparecer otro tipo de nombres, de gente que recibía los bolsos que ellos transportaban”, añadió más adelante.

Ini describió físicamente los cuadernos, sus anotaciones, las pautas de trabajo establecidas; repasó nombres, encuentros y otros detalles de esos primeros meses de aquel año en los que se desarrolló la investigación.

“Desvíos”

Pasadas las seis horas de preguntas, la audiencia comenzó a entrecortarse por los “desvíos” en las preguntas de algunos abogados defensores, tal como señaló la fiscal León.

“Se está convirtiendo en una mortificación el interrogatorio”, dijo la fiscal, disconforme con el tono y la forma de algunas preguntas. Marcó, entre otras cuestiones, como un hecho fuera de lugar que el abogado Juan Manuel Ubeira le preguntara a la testigo Ini, con aire jocoso, si era “señora o señorita”.

“Es una regla de cortesía básica”, se defendió Ubeira.

En ese ritmo entrecortado, con una gran cantidad de preguntas repetidas, las defensas intentaron reconstruir conversaciones entre los periodistas, haciendo especial hincapié en la supuesta presión que ejerció el fiscal Carlos Stornelli sobre los imputados para convertirlos en arrepentidos, un eje de cuestionamiento común entre las defensas, muchas de las cuales piden nuevas medidas de prueba.

“Están pidiendo que el tribunal abra una auditoría general de la instrucción dentro del juicio oral. Están pidiendo un juicio dentro del juicio. Y ese juicio se quiere desviar a cómo se investigó la causa y ese no es el objeto del debate”, se quejó León sobre el final de la audiencia, que habló de “contender los desbordes” de algunos abogados defensores.

El curso del interrogatorio derivó en la figura de Daniel Muñoz, acusado de recibir, en el departamento del matrimonio Kirchner en Recoleta, sobre la calle Uruguay, el dinero de la recaudación. La defensa de la expresidenta, en manos de Carlos Beraldi, aprovechó para marcar, a través de sus preguntas, que Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner y no el de su defendida, Cristina Kirchner.

Santiago Nasra y Héctor Guyot declararán el martes próximo Ricardo Pristupluk - LA NACION

Debido a las más de siete horas que duró el debate, las otras dos declaraciones previstas para hoy fueron postergadas para el martes: las de Nasra y Héctor Guyot, también periodista de LA NACION, que en un tramo de la pesquisa tomó contacto con los cuadernos.