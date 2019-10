Cristóbal López recupera su libertad Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Después de días de espera, Cristóbal López fue finalmente liberado este mediodía. Acompañado por su hijo, el empresario tomó General Paz después de las 14.40 tras completar los trámites de rigor ante el Servicio Penitenciario. Pero antes de salir tuvo tiempo para levantar el teléfono y llamar a C5N, su canal de televisión, para cuestionarle la poca difusión de la noticia que estaba por venir y que lo tenía como protagonista, pudo reconstruir LA NACION.

Su sonrisa se asomó desde el asiento del acompañante entre una nutrida barba canosa, un legado después de pasar los últimos 570 días detenido. La ansiedad, que había crecido durante las últimas jornadas tras de la decisión favorable de la Cámara Federal, ya se había disipado. Detrás suyo salió Fabián de Sousa, su socio, que se convirtió en el último empresario detenido por los cuadernos de las coimas , el caso que por primera vez puso a decenas de ejecutivos contra las cuerdas por el pago de sobornos.

Cristóbal López y su socio desembarcaron en sus casas de Puerto Madero, donde pasarán las próximas horas, cerca de la familia y amigos, pero también activos con el retorno al trabajo. Desde su entorno no descartaron, sin embargo, que López viaje a Comodoro Rivadavia -su ciudad natal- en los próximos días, después de un año y medio detenido en el penal de Ezeiza. Su complicado cronograma judicial, que incluye seis procesamientos y un juicio oral en curso, no contempla audiencias la semana próxima en Comodoro Py.

Las últimas horas habían sido frenéticas para su defensa. La Cámara había ordenado su liberación, pero la decisión había quedado trabada por el juez Claudio Bonadio, que impuso una fianza de $60 millones, lo que planteó un escenario complicado para un empresario sobre el que todavía pesa una inhibición general de bienes y una quiebra. Sus abogados trabajaron contra reloj para presentar un seguro de caución por ese monto en los tribunales y lograron a primera hora que Bonadio firmara la liberación.

Pero el camino para su liberación había comenzado semanas antes. López y De Sousa habían sido detenidos en 2017 por orden del juez Julián Ercolini, que entendió que el habían intentado entorpecer el accionar de la Justicia cuando quisieron vender el grupo Indalo a pesar de permanecer inhibidos. Pero la jueza María Eugenia Capuchetti los sobreseyó por ese delito el mes pasado, una decisión que debilitó los argumentos para que permanezcan detenidos.

Por otro lado, los empresarios contaban con dos prisiones preventivas dictadas por el juez Bonadio por dos investigaciones derivadas del expediente central de los cuadernos de las coimas. Ante el pedido de sus abogados defensores para liberarlos, el fiscal Carlos Stornelli dictaminó a favor de que esperen el desenlace del caso en libertad al entender que ya no había riesgo procesal que justificara mantenerlos en prisión.

Su libertad, sin embargo, no mejoró la situación que atraviesan sus empresas, con Oil Combustibles SA en quiebra por la multimillonaria deuda con el Estado, otras empresas en concurso de acreedores, más una inhibición general de bienes para todo el grupo y para él mismo en términos personales. Pero la perspectiva política es inmejorable para el empresario, con el kirchnerismo como principal candidato para volver a la Casa Rosada, a tres semanas de las elecciones.

Desde su entorno, sin embargo, sostienen que no mantenía una buena relación con Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos. "No tengo una buena relación con Cristóbal López. Cuando [el empresario] Ignacio Rosner quiere comprar la empresa, los empleado de C5N le piden que me contraten para ayudarlos. Oil Combustibles emitió una factura por error, que fue anulada inmediatamente y que nunca se cobró", sostuvo Alberto Fernández en una entrevista con LA NACION.

López continuará por años su peregrinaje en Comodoro Py. La causa más activa es el juicio por la deuda multimillonaria con la AFIP, que está en pleno juicio oral. De Sousa ya comenzó su declaración en indagatoria ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°3. El próximo será Cristóbal López, que volverá a pisar esos tribunales en noviembre, indicaron fuentes judiciales.