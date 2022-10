La desopilante anécdota de Oscar Ruggeri con Hugo Gatti: “Llamaba a mi mamá para contarle”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, contó este miércoles en el pase con F12, una desopilante anécdota que data de sus comienzos como futbolista profesional, que tuvieron lugar en el Club Atlético Boca Juniors. El Cabezón, que se formó como jugador en las inferiores de la institución de la Ribera, jugó con la camiseta del conjunto xeneize entre 1980 y 1984, período en el que logró un título: el Metropolitano 1981, del que participó de manera estelar Diego Maradona.

Lejos de ser el referente en el que se convertiría, por aquel entonces, Ruggeri era a comienzos de la década del ‘80, un joven rodeado de las estrellas que habían alcanzado el bicampeonato de América y la Copa Intercontinental de la mano de Toto Lorenzo. Entre ellos, quizás, el más importante, era el emblemático arquero Hugo Orlando Gatti, quien también atajó en la selección argentina.

“El Loco era tremendo” contó Ruggeri, en el marco de un divertido intercambio entre Oscar y sus compañeros sobre el contenido que tienen los botineros que usualmente llevan consigo los futbolistas en su ingreso a los estadios. Entre risas, El Cabezón confesó que, en los neceser, “lo abríamos y no teníamos nada, ni peine”, aunque sí contaban con un artículo que, de acuerdo con el exfutbolista, era objeto de interés por parte de Gatti.

“Teníamos el coso de los dientes, la crema. Y te decía, ¿qué trajiste? Esto, mirá, el cepillito. Dame esa crema. Y se limpiaba los dientes”. El conductor Sebastián Vignolo reprobó la actitud de Gatti, y le preguntó a Ruggeri si El Loco “era bravo con los pibes”, a lo que Ruggeri contestó: “No, siempre con respeto”.

Luego, Chavo Fucks le hizo un enigmático comentario a Ruggeri acerca de un “vino”. Memorioso, el exjugador recogió el guante y se explayó en la historia: “El vino, sí. Buscaba a los pibes. ‘Bueno, vos comes conmigo’. Y yo, contento, llamaba a mi mamá y mi papá: ‘¡quiere comer conmigo!’, pero era para tomarse el vino. Era una botella para cuatro, y siempre comían tres pibes con Gatti”.

“El capitán, no sale”

Después, los periodistas de ambos programas de ESPN, opinaron acerca de la salida del tercer capitán de Boca Juniors, Pol Fernández, del equipo titular, para que descanse, y por su merma en el rendimiento. Justamente, por su condición de líder, Ruggeri cuestionó que no forme parte del equipo desde el inicio. “Si venía jugando bien y era una de las figuras, ¿cómo le decís: te saco porque te voy a cuidar? ¿Cómo hacés?”.

Allí, Vignolo aprovechó para preguntarle a Ruggeri si, acaso, “el capitán” del equipo “no puede salir”. “Y, comúnmente, no”, replicó, seguro, el exdefensor. El relator juzgó la opinión del Cabezón como “una antigüedad”, una percepción propia “de otros tiempos”. Obstinado, el ex San Lorenzo concluyó: “Den vueltas. El capitán, no sale. (...) En esta no discutan que no tienen razón. ¿Yo tengo la cinta y me va avenir a decir el técnico: ‘vamos a descansar’? La camiseta, no se entrega. Salvo cuando estés lesionado...”.

