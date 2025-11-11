Cuál es la propuesta de Álvarez Agis que encendió la polémica con Milei

El economista Emanuel Álvarez Agis presentó una propuesta sobre impuesto al efectivo, una iniciativa que generó controversia y recibió fuertes críticas por parte del Presidente. Álvarez Agis explicó su idea en una entrevista en LN+, una propuesta, que según sus palabras, consta de tres pasos.

La propuesta de Álvarez Agis

El exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof, explicó que su propuesta se basa en tres ejes principales. En primer lugar, propone la eliminación del impuesto al cheque, ya que, este tributo perjudica a quienes operan en la formalidad y están bancarizados, según el economista. Por lo tanto, reconoció que eliminarlo generaría un aumento del déficit fiscal.

En segundo lugar, plantea la creación de un impuesto al efectivo, con el fin de incentivar el uso de medios electrónicos y billeteras virtuales, lo que obligaría a los comercios informales a formalizarse. Durante la entrevista con Cristina Perez para LN+ sostuvo: “Cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice: ‘bueno voy a pagar con medio electrónico o billetera virtual’ y eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrar en efectivo. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria lo fundís”, remarcó.

En tercer lugar, propone una reducción de impuestos a las pymes, para facilitar la transición de las pequeñas y medianas empresas a la formalidad, con el objetivo de que esta transición no implique un riesgo de quiebra.

La respuesta de Álvarez Agis a Javier Milei

Tras la exposición inicial de la idea en El Destape, Milei calificó al economista como “un ladrón” y criticó duramente la propuesta de Álvarez Agis: “Él, que fue viceministro de economía de [Axel] Kicillof, propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, si no solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”, escribió el Presidente en X.

En respuesta a las declaraciones de Javier Milei, el exfuncionario aclaró que su propuesta no busca aumentar la carga tributaria, sino, redistribuirla. “Lo que estoy haciendo es que si la Argentina cobra $30 por cada $100, yo digo bajale $5 al que está formalizado y subí $5 al que está en la informalidad”, explicó.

También invitó a los consumidores y comercios a evitar el impuesto al efectivo, recomendando el uso de medios electrónicos y la formalización, respectivamente. “¿Querés esquivar ese impuesto? Como consumidor te alejás del efectivo y pagás con medios electrónicos y como comercio te vas a blanquear con una estructura impositiva más liviana”, argumentó.

La reacción de Javier Milei

Tras la entrevista en LN+, Milei volvió a cuestionar la propuesta y se manifestó en la misma red social.

“Después de que Álvarez el Chorro te quiera robar en la boca del cajero, no creía que podía superarse... Me equivoqué. No sólo es precario argumentando al caer en la falacia ad populum sino que niega la naturaleza confiscatoria de la inflación. Teoría Monetaria cero. CIAO!”, expresó Milei en su cuenta de X, junto al video de la entrevista con la periodista Cristina Pérez.

