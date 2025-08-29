Los ciudadanos que residen en la provincia de Buenos Aires y aparezcan en el padrón electoral 2025 deberán asistir a votar, por lo que es fundamental saber con exactitud cuándo se vota en las elecciones legislativas.

Los bonaerenses irán a las urnas el domingo 7 de septiembre Santiago Hafford - LA NACION

Los bonaerenses elegirán a los representantes de la mitad de la Legislatura provincial el domingo 7 de septiembre, a través del voto con la tradicional boleta partidaria y será la primera instancia de votación, ya que en octubre volverán a las urnas para las elecciones legislativas nacionales.

Cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas 2025

Fecha: domingo 7 de septiembre.

Modalidad: boleta partidaria.

Qué se vota: 23 senadores provinciales; 46 diputados provinciales; concejales y consejeros escolares.

Qué se vota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

Los bonaerenses que se encuentran en el padrón definitivo de electores deberán definir sus representantes en el Poder Legislativo provincial a principios de septiembre. Esto incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

En tanto, distintos distritos electorales definirán sus concejales y sus consejeros escolares.

Luego, en las elecciones nacionales del 26 de octubre, se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación. Para el Senado, estarán en juego 24 bancas que corresponden a la Capital Federal y provincias específicas; para la Cámara de Diputados, se elegirán 127 representantes en todo el país. En este marco, la provincia también renovará sus autoridades locales vinculadas a senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Por qué no se usa boleta única en las elecciones provinciales

En la provincia se mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y, en las elecciones de septiembre, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

Las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

Cómo consultar el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.

Las fechas más importantes del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

30/8: inicio de publicación de resultados de encuestas o sondeos.

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).