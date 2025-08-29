La provincia de Buenos Aires se alista para un año electoral de gran relevancia en 2025, con un calendario desdoblado que llevará a sus ciudadanos a las urnas en dos ocasiones distintas. La primera fecha clave para los bonaerenses será el domingo 7 de septiembre, cuando se llevarán a cabo las elecciones legislativas locales, para las que ya se encuentra disponible el padrón definitivo.

La consulta del padrón ofrece los datos pormenorizados del lugar de votación Mauro V. Rizzi

Posteriormente, el 26 de octubre, los votantes de la provincia se sumarán al resto del país para participar en los comicios legislativos nacionales. Esta particularidad de votar en dos fechas distintas se debe a la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios de su distrito, separando la elección de autoridades locales de la contienda nacional.

Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025

Para garantizar una participación fluida y organizada, es fundamental que los electores bonaerenses consulten el padrón electoral con antelación. Este trámite permite conocer el lugar exacto donde cada votante debe sufragar el próximo 7 de septiembre. Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas provinciales pueden conocer los detalles precisos de su mesa y establecimiento de votación siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante en el campo correspondiente.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación de seguridad y hacer click en “Consultar”.

Inmediatamente después de realizar la consulta, el sistema mostrará el nombre de la escuela, la dirección exacta y el distrito donde el interesado debe emitir su sufragio. Adicionalmente, se detallará el número de la mesa y el orden en el padrón, información crucial para agilizar el proceso el día de la elección.

Qué se elige el domingo 7 de septiembre

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye la renovación de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además, en distintos distritos electorales, se definirán los nuevos concejales y consejeros escolares, figuras clave para la gestión municipal y educativa.

Cómo se vota en la provincia de Buenos Aires

En cuanto a la modalidad de votación, la provincia mantendrá el sistema de boletas partidarias para los comicios de septiembre. En estas elecciones locales, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

En la provincia de Buenos Aires se utilizará la tradicional boleta partidaria Archivo

Calendario electoral para la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

30/8: inicio de publicación de resultados de encuestas o sondeos.

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.