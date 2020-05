Mientras el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, quiere volver a la cuarentena estricta, el gobernador Jorge Capitanich sostuvo que Chaco está lista para pasar a la fase 5, de "nueva normalidad" Crédito: Ministerio de Desarrollo Social

El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, emitió esta mañana un mensaje a la población, vía Facebook, en el que insta a "tomar decisiones que tengan que ver con la realidad" para evitar una "tragedia". Inmediatamente después propuso volver a la fase inicial del aislamiento a partir del lunes, es decir, a una "cuarentena estricta".

El mensaje, arropado por la situación de zozobra sanitaria que vive la provincia del Chaco, que suma 38 muertos, no oculta su costado político y las diferencias que se exponen cada vez con mayor intensidad en relación con la postura asumida por el gobernador Jorge Capitanich, quien había dicho el miércoles que el asunto de las fases ya no se discutía y que el Chaco estaba lista para pasar a Fase 5.

El intendente Martínez reconoció que la situación en el área metropolitana es "extremadamente complicada" producto del aumento en la curva de contagios y en la letalidad del coronavirus. En ese contexto evaluó que la cuarentena estricta debería extenderse por 15 días.

"Creemos que llegó el momento de tomar decisiones", dijo el jefe comunal. "A mucha gente le va a caer bien, a otras no tan bien, pero tenemos que tomar medidas que nos devuelvan a la Fase 1", añadió.

"Después del 24 de mayo tenemos que hacer 15 días de cuarentena estricta y tenemos que pensar desde lo municipal y provincial cuáles son las acciones mínimas indispensables para llevar adelante, pero la mayor parte tiene que estar dedicada al aislamiento físico", remarcó.

Sucede que el nivel de contagios se ha disparado en la capital chaqueña. Y lo que al parecer estaba concentrado en el macrocentro y en algún otro sector, se desmadró tras el brote en el barrio Toba. "Hoy está desperdigado por toda la ciudad y todos estamos expuestos a contagiarnos", dijo el jefe comunal. "No se puede esperar más. Tenemos que regresar a la Fase 1. Sé que estamos cansados, pero si no se hace esto, la situación se va a transformar en tragedia y es lo que no queremos en Resistencia", finalizó.

Los números que justifican sus pedido son elocuentes: la provincia registra 38 muertos y 675 contagios, siendo la tercera jurisdicción más castigada del país. El Área Metropolitana es la zona que concentra más del 90% de los casos del Chaco, con Resistencia como punto crítico.

El plan de Capitanich

Pese a estos guarismos de alarma, el gobernador Jorge Capitanich dijo el miércoles que "el tema fase es una discusión cerrada", que "no se vuelve atrás". "Debemos convivir con el virus", sostuvo. Este jueves, en declaraciones radiales, atenuó sus afirmaciones. Dijo que "la cuarentena debe seguir hasta por lo menos el mes de agosto" y que tiene que ser "con un sistema de administración inteligente".

La polémica promete subir su intensidad, porque en el Chaco -pese a que Capitanich y Martínez reporten desde distintos batallones al mismo sello del PJ- no se logró articular nunca una cooperación como la que está dando resultados, por caso, entre los tres niveles de gobierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Mientras se desarrolla la polémica, se pidió a los chaqueños del interior desistir de viajar hacia Resistencia. Se informó además que planean suspender la circulación de colectivos hasta el 31 de mayo.

También, y a instancias de las autoridades correntinas, se dispuso que aquellas personas que viven en Corrientes y trabajan en el Chaco deberán cumplir una "cuarentena estricta". Solo tendrán permitido salir de sus casas para reportarse en sus respectivos puestos laborales de Resistencia.