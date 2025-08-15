Cuatro horas de reunión de gabinete y Milei con el mameluco de YPF

Vestido con un mameluco de YPF, el presidente Javier Milei encabezó este viernes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

La reunión, que se pasó de día porque habitualmente se hace los jueves, transcurrió pocas horas después de que el mandatario haya hecho su primer desembarco en la provincia de Buenos Aires, de cara a los comicios del próximo domingo 7 de septiembre.

El encuentro se extendió por exactas cuatro horas, en el primer piso del palacio de gobierno. Tuvo como particularidad que transcurrió en una jornada no laborable, según el calendario oficial.

El jueves, en La Plata, Milei había arremetido de lleno contra el kirchnerismo e hizo especial hincapié en el escándalo del fentanilo contaminado, por el que hay 87 fallecidos bajo investigación en la Justicia. En el acto, el Presidente apuntó contra el juez del caso, Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense.

Este viernes, Milei llegó a Casa Rosada poco antes de las 9:30.

La reunión comenzó a las 10. Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de presidencia, Karina Milei; el portavoz, Manuel Adorni; su asesor principal, Santiago Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la titular de Legal y Ténica, María Ibarzabal. Y de los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Luis Petri; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.

Ausentes con aviso fueron las titulares de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue intervenida de forma ambulatoria a mediados de esta semana.

De la reunión, en el Salón Eva Perón, todos los presentes salieron con sendas carpetas azules de presidencia, con anotaciones en su interior, de lo conversado por el mandatario.

Pasadas las 13, cuando la reunión ya llevaba tres horas, los presentes recibieron bandejas con empanadas para un almuerzo ligero. Una hora después recién llegaría el fin del encuentro.

Noticia en desarrollo