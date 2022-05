Cumbre en Mendoza: dirigentes peronistas hicieron catarsis por la interna, defendieron a Cristina y buscaron mostrar unidad

MENDOZA.- El peronismo se arremangó los pantalones y se metió en el barro de la interna para buscar una salida, en medio de la crisis económica y política argentina, pero sobre todo mirando a las elecciones 2023. Así transcurrió hoy en Mendoza una cumbre nacional del PJ denominada “Peronismo futuro” , en la que se escuchó a los distintos sectores y se pusieron sobre la mesa las tensiones dentro del Ejecutivo que comanda Alberto Fernández, pero con fuertes mensajes de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y un llamado a la unidad del Frente de Todos.

En una reunión ecléctica tomó protagonismo la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, una de las principales espadas de la expresidenta en el Congreso y la principal organizadora del encuentro. De hecho, la facción más anti kirchnerista del peronismo local no tuvo prácticamente presencia en el lugar , pero profundizó su mensaje de acercamiento.

“A aquellos que se fueron, que están distanciados o en sus casas hay que convocarlos. Vamos a estar para ayudarlos”, indicó Fernández Sagasti al comenzar el masivo evento que se desarrolló en el tradicional Auditorio Ángel Bustelo, principal centro de congresos y exposiciones de Mendoza. Así, la presidenta del PJ local y varias veces candidata a la Gobernación dio un mensaje frente a la crisis que vive el Frente de Todos no sólo en el país sino en la provincia cuyana , con cada vez más dirigentes del peronismo tradicional que buscan ocupar un lugar más preponderante en el partido.

En tanto, otros dirigentes reconocieron las dificultades que enfrentan en los últimos meses, al asegurar que se trabaja por la unidad, aunque no es fácil. “Todo siempre es difícil en el peronismo, nos peleamos un montón” , reconocieron, mostrando a su vez los obstáculos que existen, sobre todo “personales”, frente a una sociedad que está “cansada”.

Así, hubo presencias físicas y virtuales así como discursos para todos los gustos dentro del abanico de posturas en el oficialismo, aunque primó la visión kirchnerista de la gestión. Hasta la tierra cuyana, llegaron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el senador nacional y exgobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saa y el exmandatario de Salta Juan Manuel Urtubey, quien en los últimos meses venía mostrando más distancia del oficialismo.

Los senadores Adolfo Rodríguez Saa y Juliana Di Tullio Marcelo Aguilar - LA NACION

En este sentido, el ministro del Interior puso paños fríos a las fricciones que se observan dentro del elenco gobernante. “El peronismo y el kirchnerismo son lo mismo: una fuerza política que gobierna hoy. Hay que dejar de personalizar, hay que volver a discutir ideas” , señaló “Wado” de Pedro y agregó: “El peronismo está en permanente discusión sobre cómo se resuelven la inflación y la recuperación del poder adquisitivo”. El titular de la cartera política se centró en la necesidad del PJ de discutir “un nuevo país para un mundo que viene cambiando a una velocidad sorprendente”.

También estuvieron presentes el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y reconocidos dirigentes nacionales, provinciales y municipales así como el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky. Entre los legisladores nacionales que pisaron tierra mendocina se encontraban Juliana Di Tullio, José Mayans, Eugenia Duré, Emiliano Estrada y Vanesa Siley, entre otros.

A su vez el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, participaron a través de la plataforma virtual. A último momento se bajaron de estar presentes en el lugar , que se encontraba repleto de militantes.

En tanto, Urtubey habló de “pensar en lo que se viene” e hizo una crítica mención a la interna del Gobierno nacional. “La confrontación hace mucho daño y es transversal a toda la política. Me parece una gran irresponsabilidad que en una Argentina con un 70% de inflación proyectada y casi un 50% de pobreza la discusión esté planteada respecto de posiciones de poder. Están viendo de quién es la culpa . Lamentablemente la Argentina tiene que enfrentar esta forma de confrontación como forma de organización política”, indicó el dirigente del norte del país, apostando a dejar atrás las pujas internas y abocarse a la unidad. “Si la Argentina genera confianza, puede crecer. La gente ya se dio cuenta que el principal problema está en la política ”, dijo.

Cuando fue el turno de las exposiciones de Kicillof y de Di Tullio, no hubo ahorros en loas para la vicepresidenta , críticas al expresidente Mauricio Macri y dardos a las fallas en la gestión de Alberto Fernández, por la falta de respuestas a la población, luego de haber llegado a un acuerdo con el FMI. De todos modos se mostraron confiados en las elecciones del año próximo.

“La dependencia económica vuelve a ser un verdadero peligro. Como dijo Cristina en Chaco, hay insatisfacción democrática. Por la angustia que producen las instituciones no se logran alcanzar los resultados de justicia social, por eso hay que alzar la bandera de la independencia económica” , señaló el mandatario bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof participó del foro en formato virtual Marcelo Aguilar - LA NACION