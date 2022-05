La Cámpora persiste en sus cargos y refuerza su línea de acción política

Presionado por propios y ajenos para hacer cambios en el gabinete, Alberto Fernández viene repitiendo que son los funcionarios kirchneristas los que deberían renunciar si no están de acuerdo con el rumbo de su gestión. “El que está en la postura de cuestionar al Gobierno tiene que irse. Son ellos los que se están aislando y se están equivocando”, fue la idea que le transmitió el jefe de Estado a dos colaboradores cercanos en los días más ríspidos de la interna.

Pero ningún cuadro de La Cámpora con cargo nacional tiene previsto dejar su puesto por ahora. Si alguna vez presentaron sus renuncias en grupo, hoy nadie se va, a pesar de que tienen fuertes críticas por la dirección y -sobre todo- por la velocidad de la política económica del Presidente.

“Si la macroeconomía está creciendo, ya no se le puede pedir más paciencia a la gente. Hay que acelerar ya la velocidad de la distribución, ese es el debate de fondo”, resumió a LA NACION un importante funcionario de La Cámpora que trabaja operativamente con Fernández, pero que obedece a las instrucciones y líneas de acción de Cristina y Máximo Kirchner. Es que, en esos cargos, es donde mejor pueden materializar las proclamas del kirchnerismo y hacer política territorial.

“No podés asumir y decir que no podés”, dijo un cuadro camporista. Otro referente de la organización subrayó: “Se habla de gestión con todos. Sino no se puede gestionar”.

Juan Manzur y Fernanda Raverta en el anuncio de la Jubilación Anticipada captura de video

Los funcionarios nacionales de La Cámpora no asistieron al acto que ayer cerró Fernández en Esteban Echeverría y que devino en un operativo de respaldo político al Presidente. El ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro adujo cuestiones personales. Tampoco asistieron la titular de la Anses, Fernanda Raverta ni la titular de PAMI, Luana Volnovich, dos cuadros relevantes de agrupación que suelen asistir a la platea cuando se convoca a todo el gabinete.

Fernández tiene una alta valoración de la gestión de ambas funcionarias. Y no se irrita si alguna de ellas se encuadra detrás de acciones de la vicepresidenta. Pasó, por caso, cuando el bloque kirchnerista en el Senado presentó el proyecto de una nueva moratoria previsional. Raverta colaboró con esa iniciativa y el ministro de Economía Martín Guzmán -según él mismo reconoció- se enteró por los diarios.

“Fue una idea del interbloque y le pedimos ayuda técnica a la Anses”, dijeron en el oficialismo del Senado. La relación entre Guzmán y la titular de la Anses no es fluida, reconoció un colaborador oficial. A la inversa, el ingreso extraordinario de $18.000 -el “IFE 4″- fue decidido por Guzmán cuando se encerró con su equipo el fin de semana de Semana Santa para planificar medidas por orden de Fernández. “Raverta lo implementó, pero la decisión fue del Presidente y su ministro”, agregó la fuente.

Volnovich, en tanto, intenta manejar las cuentas del PAMI con independencia del Palacio de Hacienda. Cuando desembarcó, le transmitió a Máximo Kirchner que iba a ordenar los números del organismo “al estilo de Néstor Kirchner”. “Tengo mi presupuesto y mi ahorro, no necesito hablar con Guzmán”, repite a sus colaboradores. Cerca suyo ejemplifican que con los $90.000 millones que pudo detraer del convenio marco con los laboratorios obtuvo el ahorro para el programa de medicamentos gratis, una medida que Fernández ponderó en Esteban Echeverría.

Alberto Fernández junto a Luana Volnovich Presidencia

La polémica por sus vacaciones en el Caribe con Martín Rodríguez, su pareja y segundo del PAMI, terminó sin consecuencias para su gestión - ”se comió doce tapas de diario por diez días de vacaciones”, la defienden en La Cámpora-. En los últimos días Volnovich salió a responder por la controversia en torno al proyecto de “Compre Argentino” que habilita al Estado a comprar insumos nacionales un 20% más caros. La iniciativa fue redactada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de las filas “albertistas”. En uno de sus artículos habilitaba al PAMI a hacer “compras estratégicas” de medicamentos bajo ese régimen, lo que valió duras críticas de la oposición.

Volnovich buscó desterrar que el PAMI “compre caro” y Máximo Kirchner siguió muy de cerca la polémica. Según pudo reconstruir LA NACION, los diputados kirchneristas consultaron a la titular de PAMI y finalmente ese artículo fue eliminado durante el trámite parlamentario.

Wado De Pedro

“Wado” de Pedro, el dirigente más importante de La Cámpora con cargo nacional, transita la interna de una forma peculiar. En el torbellino de la crisis del Frente de Todos él busca proyectarse de cara a 2023. Sin que esté claro qué lugar le asignará su espacio en la pelea electoral, viene dando pasos para fortalecer su figura “presidenciable”. De allí sus viajes al exterior para posicionarse internacionalmente, su diálogo con el empresariado y sus cambios en el esquema de comunicación para apuntalar su imagen. Su último movimiento fue arbitrar reuniones con otros dirigentes -el gastronómico Luis Barrionuevo y el exgobernador de Salta Manuel Urtubey- con la intención de ampliar la coalición política.

¿Tiene el aval de Cristina y Máximo Kirchner para desplegar esa agenda tan prolífica? La pregunta quedó flotando cuando la vicepresidenta reveló que en 2019 no quiso que él fuera jefe de gabinete. “Cuando se reporta arriba le dicen ‘seguí para adelante’. Hace su juego con bastante autonomía”, dijo alguien que es testigo de sus movimientos.

Eduardo "Wado" de Pedro participó del Congreso General de Delegados de UTHGRA en Mar del Plata junto a Luis Barrionuevo UTHGRA

Fernández se distanció de De Pedro luego de que pusiera su renuncia a disposición tras la derrota de las elecciones legislativas. “Antes Alberto le daba un lugar preponderante, le tenía una valoración especial, ahora mantienen un diálogo más bien operativo”, dijo a LA NACION un estrecho colaborador presidencial.

Energía

Las posiciones estratégicas de La Cámpora se extienden al área energética. “Sin energía no tenés economía”, advirtió un referente que se sienta en una de esas sillas. El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se convirtió en la cara de la resistencia kirchnerista en el Palacio de Hacienda. Sin diálogo con el ministro, y aunque continuamente sobrevive a rumores de apartamiento, él no se va a correr. “¿A dónde se va a ir? No se fue cuando lo echaron, menos se va a ir ahora. No es una decisión individual, él es un dispositivo de un proyecto político”, advierten en las filas camporistas.

El subsecretario de Energía Eléctrica había elaborado un informe técnico muy crítico de la quita de subsidios pero el área de legales de Economía optó por desestimarlo y en cambio contempló otros escritos, elaborados por las áreas del Palacio de Hacienda que responden a Guzmán.

El secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo Télam

En YPF también abreva La Cámpora con puestos estratégicos. Pablo González, presidente de la compañía, no es de la agrupación de Máximo Kirchner pero tiene llegada directa a la vicepresidenta, mientras que el camporista Santiago “Patucho” Álvarez es vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Marketing de la petrolera estatal. Allí, el kirchnerismo se defiende del argumento que circula en los corrillos oficiales, que apunta que los aumentos de la nafta fueron muy superiores a los que Guzmán pretende para las tarifas. “Es malicioso comparar, la luz está regulada porque es esencial, la nafta se rige por precios internacionales”, apuntan.