Las afiliaciones al PJ bonaerense: dudas y burocracia en un mundo de más de 1,2 millones de inscriptos

Los registros partidarios y judiciales establecen que los afiliados al Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires superan los 1,2 millones de personas. Se trata de una multitud de fichas partidarias que quedaron bajo el foco de atención a partir de los dichos de Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y referente del Movimiento Evita, que señaló el lunes pasado que “el PJ que preside Máximo [Kirchner] tiene el 50% de las afiliaciones truchas”.

Según pudo relevar LA NACION entre fuentes judiciales y partidarias, no hay causas vigentes en los tribunales electorales que reprochen las afiliaciones del justicialismo provincial, pero existe consenso en señalar que la incorporación de personas al padrón es un proceso tedioso que genera condiciones para la sospecha y la desconfianza.

En la Cámara Nacional Electoral (que integran Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera) no hay expedientes abiertos que indaguen sobre afiliaciones truchas en el PJ bonaerense; tampoco en el Juzgado Federal N°1, de La Plata, que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires y está a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Máximo Kirchner en un acto del PJ en la localidad de Lanús Rodrigo Néspolo - LA NACION

Tras sus dichos, Navarro planteó a LA NACION que el de las afiliaciones truchas no es el punto central que pretende que se discuta en el peronismo. Aclaró que su intención es buscar que el presidente Alberto Fernández (titular del partido a nivel nacional) y el diputado Máximo Kirchner (presidente del partido en territorio bonaerense) activen congresos partidarios en los que se debatan políticas.

Entre las repercusiones que generó el planteo de Navarro, hubo un comunicado firmado por los titulares de los PJ distritales de la séptima sección electoral en rechazo de “cualquier intento de desprestigio a la militancia y cuestionamientos a la estructura partidaria”. Y uno de ellos, Juan Carlos “Chinchu” Gasparini (Roque Pérez), señaló en su cuenta de Twitter: “No podemos permitir que un egresado del Partido Intransigente quiera cuestionar al Partido Justicialista”.

Según el registro que ofrece el PJ bonaerense, hay 1.230.392 afiliados al partido. La cantidad que marca la Cámara Nacional Electoral en su sistema es levemente menor: 1.227.572 . Los cinco municipios con mayor cantidad de afiliados son La Matanza (120.960), Merlo (72.097), La Plata (56.237), Lomas de Zamora (45.349) y Malvinas Argentinas (44.846); los cinco con menos afiliados son General Guido (232), Tordillo (297), Pila (339), Lezama (386) y Pellegrini (450). Estos datos surgen al relevar la base de datos del partido, disponible en su página de internet.

“Las afiliaciones al PJ bonaerense están en alrededor de un millón desde 1983″ , señaló a LA NACION una fuente judicial, que agregó que se solicitan cartas documento para efectivizar las renuncias a las afiliaciones, porque “había falsas renuncias”.

Asunción del juez Alejo Ramos Padilla Matías Ahdemar

Una fuente del peronismo del interior bonaerense planteó que los números de afiliados “se mantienen”, que el partido “no sale a afiliar masivamente” y que el proceso de afiliación “siempre ha sido un problema tedioso, burocrático y que aleja a la gente”.

“Puede pasar que haya afiliados de 30 años de antigüedad que quedaron en el padrón por alguna circunstancia”, indicó un dirigente de un distrito en el que, no obstante, la lista de afiliados bajó más de un 50% desde la década del 80. “ Hay que completar la ficha de afiliación por triplicado, fotocopia de documento, firma de un consejero local y de uno provincial y después entra en la Justicia [que cruza datos para saber, por ejemplo, si la persona no está ya afiliada a otro partido]”, resumió al describir el camino de la afiliación.

“Es eterno. La afiliación sirve solamente para la interna. Y siempre hubo una mirada sospechosa. Lo he vivido, la gente se cansa, sospecha, se enoja con uno y cree que le está pisando la afiliación”, sostuvo un referente que estuvo al mando de uno de los PJ distritales más grandes de la provincia.

En sintonía, un dirigente de raigambre peronista en un distrito de peso, pero que actualmente milita dentro de Juntos por el Cambio, graficó: “Sigo figurando como congresal del PJ. No me desafilié y me llegó la invitación al último congreso”. Agregó que no vivió ninguna campaña de afiliación “en los últimos 15 años” y aclaró que suelen realizarse con más frecuencia en los distritos que no gobierna el peronismo. Y se refirió a la posibilidad de que haya adhesiones truchas: “Al estar tan mezclado el Estado con el partido, puede haber dibujos, como ‘te doy un plan y también te afilio’”.

“Todos los partidos tienen afiliaciones desactualizadas”, justificó un intendente del peronismo que, como la mayoría de sus colegas de movimiento, tiene la conducción del PJ en su distrito.

Cuando Máximo Kirchner buscaba, a principios del año pasado, adelantar las elecciones del PJ bonaerense para asumir la presidencia (algo que finalmente hizo recién en diciembre), las afiliaciones fueron un factor de discordia. En marzo de 2021, el expresidente Eduardo Duhalde planteó ante la Junta Electoral del partido y ante la justicia electoral que la lista del líder de La Cámpora no estaba en regla. Argumentó que Kirchner y Andrés Larroque no tenían dos años de afiliados al PJ bonaerense, por lo que no podían competir por cargos. Y también denunció que nueve integrantes de la nómina no figuraban como afiliados. Sus reclamos fueron desestimados tanto en la instancia partidaria como en los tribunales, la lista de Máximo Kirchner quedó firme y actualmente conduce los destinos del PJ bonaerense.