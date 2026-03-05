Cúneo Libarona habló sobre el desembarco de Mahiques y Viola en Justicia y reveló sus planes tras dejar el Gobierno

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió esta tarde a su salida del Gobierno y el próximo desembarco de Juan Bautista Mahiques en su reemplazo, junto con Santiago Viola como número dos de aquella cartera. “Creo que hacen un buen team”, destacó sobre ambos, a quienes aseguró conocer “desde hace años”.

El ahora exfuncionario volvió a explicar que su renuncia responde a una decisión personal, a fines de “atender” su vida. “Yo le insistía al Presidente porque creía que no tenía las fuerzas y las ganas que en el 2023 que me comía la cancha, y que no tenía la chispa del principio”, destacó Cúneo Libarona en diálogo con A24.

“Entonces, pensando en la Justicia, la Argentina y en Milei, que son mis tres grandes valores, creía que tenía que venir alguien cuyas características revisten estos dos excelentes profesionales [por Mahiques y Viola] para poder terminar el recorrido con más energía. Es como un cambio a los 50 minutos del segundo tiempo”, ejemplificó.

Bajo esa premisa, el extitular de Justicia se refirió al vínculo que mantiene con Mahiques y Viola, a quienes dijo conocer desde hace varios años, y celebró la decisión del Ejecutivo.

“Juan Bautista es una persona con equipo. Conoce la justicia y va a ser muy importante en presencia”, resaltó sobre Mahiques al tiempo que recordó que tiempo atrás fue su abogado cuando este “tuvo un problema” junto a otros magistrados, en alusión indirecta a la causa de Lago Escondido, en la que se investigó un viaje de magistrados, exfuncionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis, en la que finalmente todos los imputados fueron sobreseídos.

Y sobre Viola señaló: “Santi es distinto, es más pensante, es menos vistoso, pero sabe mucho de tribunales. Tiene 30 años de recorrer los pasillos y sabe quién es quién. Creo que hacen un buen team, algo que a mí me reconforta”. En esa línea, Cúneo Libarona aseguró que le dejó a ambos funcionarios un informe detallado sobre el estado del ministerio y los “temas pendientes”, entre los que resaltó el nombramiento de jueces.

“Este tema lamentablemente no se pudo hacer por el estado político e infame que tenía el Congreso. Ahora están dadas las condiciones y se tiene que hacer urgente porque lo de las vacantes es un problema tremendo. Hay que dotar a los tribunales de jueces. Está cerca. Estamos trabajando en eso”, adelantó.

En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario intentó minimizar los trascendidos que sugieren que el nuevo movimiento deja en evidencia un recrudecimiento de la interna entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor todoterreno Santiago Caputo. Es que los dos flamantes funcionarios responden directamente a la hermana del mandatario, quien pasará a tener control directo del Ministerio de Justicia, una cartera que hasta ahora orbitaba bajo la influencia del estratega “celestial” a través de su ladero Sebastián Amerio, quien hoy se enteró de su salida como número dos del área.

“Leo los diarios, pero nunca vi un enfrentamiento. Lo quiero a Santiago [Caputo] y le tengo estima a Karina [Milei]. Yo no estaba en Casa Rosada, estaba en otro edificio lejos. Yo no lo vi”, deslizó al respecto.

Asimismo, Cúneo se refirió al vínculo con Amerio, quien supo ser su número dos, el cual calificó de cordial. “Con Sebastián tuvimos épocas de estar estrechos uno a uno. Él tenía una enorme responsabilidad: el Consejo de la Magistratura, y era el enlace con Casa de Gobierno y del Ministerio. Yo me había hecho cargo de todo [en la cartera de Justicia]. Él a veces me decía: “Te pido disculpas y yo le decía: ‘No te preocupes, yo me ocupo′, detalló.

Entonces, el exfuncionario volvió sobre los motivos de su renuncia y habló sobre su futuro laboral. “Necesito estar más con mis afectos, con mi vida. Necesito dormir un poco, me levantaba a las 4. Adelgacé 14 kilos. Fue demasiado el esfuerzo que hice, quiero estar en paz y tranquilo. No tengo pensado lo inmediato, volver a trabajar como un loco como era antes”, expresó.

“Voy a volver a la tele, tengo propuestas para participar. Trabajé dos años en Animales Sueltos, y eso sí me entretiene porque creo que hago docencia judicial”, anticipó luego el exministro, entusiasmado con la idea de “volver a opinar” de causas." Me pasé dos años y medio callándome la boca por respeto a la Justicia y la independencia. Al estudio voy a volver despacio”, concluyó al respecto.