Dady Brieva dijo que se siente desesperanzado con Cristina Kirchner y los dirigentes del Frente de Todos: “Me desilusionan mucho”

El humorista y militante kirchnerista Rubén Enrique “Dady” Brieva se confesó desesperanzado sobre la actuación de la dirigencia del Frente de Todos (FdT) y la vicepresidenta Cristina Kirchner durante los últimos meses. Explicó que falta un mensaje claro para la militancia. “Somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”, expresó.

El domingo durante la emisión de su programa “Peronismo Para Todos (PPT)” en el canal C5N, Dady Brieva hizo catarsis sobre la falta de rumbo del kirchnerismo y criticó que la vicepresidenta, como referente de la coalición gobernante, no se exprese ni tenga palabras de aliento ante la mala situación del país.

“ Siento que no se mueve la aguja . Tiramos pero no logramos romper, movilizar y hacer algo...”, dijo en medio de la entrevista que realizaba al padre Francisco “Paco” Olveira, integrante del grupo de curas “Opción por los Pobres”.

Esto dijo Dady Brieva sobre Cristina Kirchner

Acto seguido, advirtió que no debería decir lo que estaba a punto de confesar. “Voy a abrir el corazón y la verdad es que no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado ”, expresó, pero luego se cuestionó: “La verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”.

Sin embargo, profundizó en sus dichos con dardos para la clase dirigente. “Siento como que no hay baterías, como que no arranca... me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la conch..., de decir de todo”.

Tras ello, arremetió contra la exmandataria: “ Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo , si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”.

Las declaraciones de Brieva, se dieron en medio de una reflexión del padre y militante peronista Olveira acerca de la necesidad de mantener la esperanza a pesar de que en ocasiones “el propio sacrificado” compra “discurso oficial” contraproducente. “Hay que seguir apostando al encontrarnos, a salir a la calle, a no resignarnos y seguir apostando a eso”, subrayó.

