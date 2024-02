escuchar

En el momento de auge de las discusiones paritarias, y luego de que el presidente Javier Milei asegurara que no piensa firmar un decreto para establecer el salario mínimo, vital y móvil tras la caída de la negociación con gremialistas y empresarios, llegó para el Gobierno un mensaje de parte de la CGT. El secretario general de la central obrera Héctor Daer advirtió este sábado por la posibilidad de un nuevo paro general y adelantó además una “cantidad de conflictos” en cada gremio por la falta de recomposición de los sueldos.

“El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida” , aseveró el líder cegetista cuando le consultaron en Radio Mitre si se viene un segundo paro general contra la gestión de Milei.

Convencido de que fue una “parodia” el consejo del salario, que se reunió el jueves pero no alcanzó un acuerdo, Daer insistió con que los empresarios no ofrecieron ninguna cifra en “connivencia” con el Gobierno. Los gremios, por su parte, habían pedido un aumento de 85%, que llevaba el piso a 288.600 pesos en febrero.

Asimismo el dirigente sindical sostuvo que el Gobierno “festeja el superávit fiscal de enero sin haber pagado nada ni haber derivado ningún fondo que por ley tiene que coparticipar” y agregó: “No mandó un peso a comedores, licuó jubilaciones, licuó salarios; si ese es el rumbo, me parece que no va a mejorar nada, va a ser un país absolutamente empobrecido”.

Con la incertidumbre sobre qué pasará con este tema ahora que el Presidente se negó a establecer la suma básica, pese a que desde la Secretaría de Trabajo habían afirmado que la Casa Rosada determinaría el precio, y con un punto que hizo también sobre la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, Daer marcó: “Va a generar condiciones de una acción sindical, no tengan dudas”.

Además se mostró seguro de que habrá problemas en cada una de las ramas laborales. “ Va a haber una cantidad de conflictos sectoriales por aumentos de salarios. Deben ser alrededor de 30% las actividades que han recompuesto los sueldos y ninguna en forma satisfactoria, salvo alguna que tenga que ver con la exportación o con el sistema financiero”, planteó el líder de la Sanidad.

Y siempre bajo ese análisis indicó: “Viene una acumulación de conflictividad social importante, viene un grado de conflictividad por actividades. Una de ella es el sector salud, estamos en un momento crítico en la negociación de las paritarias, no hemos avanzado”. A la vez, denostó la posibilidad de que el Gobierno oficialice una libre competencia entre las obras sociales y las prepagas, algo que podría ocurrir el lunes con la instrumentación de parte del megadecreto 70.

Detractor de la administración nacional, Daer sostuvo que este rumbo económico va a llevar a un país empobrecido y consideró que la recesión impactará sobre las pequeñas y las medianas empresas. Dijo, entonces, que es “una fantasía” que de esta manera se construye una economía sana, aunque Milei haya celebrado que la Argentina alcanzó en enero superávit financiero y haya felicitado a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Lo que hay que decirle al Presidente es que un país es algo mucho más amplio, tiene que ver con el desarrollo económico, industrial... Y me parece que se construye de otra manera. Esto de solo ver si los bonos suben me parece que es una cosa minúscula. E inclusive los propios grupos inversores que están por acá son bastante pesimistas en cuanto a la perspectiva”, expresó.

