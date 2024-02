escuchar

En medio de la incertidumbre por el inicio de clases en todo el país luego de que por la decisión del Gobierno de no transferir el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó que la responsabilidad de pagar los sueldos es de las provincias y cuestionó en particular la situación en la provincia de Buenos Aires, donde las gremios reclamaron a la Nación por no convocar a la paritaria nacional de los maestros.

Una de las voces que resonó fue la del titular de Suteba, Roberto Baradel, quien reapareció en escena y aseguró que la administración de Javier Milei tiene “la decisión política de recortar el salario a docentes de todo el país”. En ese sentido -durante su participación en el programa que conduce José del Rio por LN+-, el funcionario minimizó el comentario y señaló que las declaraciones del dirigente sindical tienen que ver con su sintonía política con la dirigencia de Unión por la Patria.

“Las palabras de Baradel no tiene valor porque cuando uno ve con los paros que le hicieron al gobierno de Daniel Scioli o de María Eugenia Vidal y que fue cero al gobierno de (Axel) Kicillof, esto indica que Baradel conduce un gremio relacionado a la política. Para mi no tiene valor lo que dice”, reiteró.

En esa línea, Francos insistió en que “la responsabilidad de la educación es de la provincias” y si bien admitió que “hay una ley que marca un procedimiento, el Estado (nacional) no se involucra en esa discusión”. “Lo que el Presidente dice es que no se va a meter en el salario que acuerdan las provincias porque es una competencia de las provincias”, remarcó.

De la misma manera, luego de que el mandatario rechazara la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el titular del Ministerio del Interior aseguró que “lo que este establecido en la ley el Gobierno lo va a hacer” y sostuvo que “los reclamos del sector gremial tienen que ir acompañados con la aceptación de cambios en un sistema que esta regulado de una manera que impide que los empresarios, por ejemplo, decidan tomar mas personal”.

Basado en el dato del Ministerio de Economía según el cual por primera vez desde agosto de 2012, se alcanzó superávit financiero, el ministro enfatizó en que el mandatario “está haciendo lo que dijo cuando le habló a los argentinos durante la campaña y les dijo ´no hay plata”.

“Tener déficit cero es un objetivo que el Presidente no va a negociar y eso va a hacer que caiga la inflación. Lo que hizo es pisar totalmente el gasto y evitar que cayéramos en la hiperinflación, en enero terminó en el 20% y hay una tendencia a la baja que esperemos que continúe”, expresó.

Por otra parte, tras el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y las diferencias que se evidenciaron desde entonces con los gobernadores, Francos consideró necesario “tener la capacidad de encauzar la relación dentro del marco que ha fijado el presidente para este momento de crisis del país”, aunque reconoció “con algunos [mandatarios provinciales] se puede llegar a un entendimiento pero con otros no”. En ese punto, se refirió en particular a Kicillof, a quien le recordó que “más allá de que es obvio que tiene una posición ideológica diferente, la gente lo eligió a Milei y el que gobierna es Milei conforme a lo que expuso en su campaña”.

