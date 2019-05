"Sabíamos que el juez iba tras las regalías y derechos de autor, por eso no se cobró nada por anticipado", aseguró el abogado de la expresidente Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2019 • 13:25

Gregorio Dalbón, el abogado de la expresidente y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce del juez federal Claudio Bonadio por el pedido de informes que realizó el magistrado para embargar el dinero obtenido por Cristina en la venta de su libro Sinceramente."Bonadio pisó el palito, Cristina no cobró un peso por el libro", sentenció el letrado.

En declaraciones al programa de radio Crónica anunciada, el abogado de la expresidente sentenció que la acción de Bonadio para que ella entregue a la justicia lo obtenido por las ventas de Sinceramente, su reciente libro, es "el último acto de persecución a la expresidente de un hombre que se va de licencia".

"Obviamente sabíamos que Bonadio iba tras las regalías, tras los derechos de autor, tras todo lo que hace la senadora. Estaba previsto, por eso no se cobró nada por anticipado. Cristina no cobró ningún peso por el libro Sinceramente. Y al no cobrar, no le puede embargar un solo peso", se explayó Dalbón.

El libro de la expresidente agotó su primera tirada en pocas horas

Cabe recordar que en un oficio dirigido en el día de ayer al gerente de la editorial Sudamericana -que publicó el mencionado libro-, Bonadio informó que en la causa 9608/2018, en la que se investiga a la expresidenta por hechos de corrupción vinculados al exMinisterio de Planificación, se dispuso la inhibición general de bienes de Cristina Kirchner, por lo que "deberá abstenerse de realizar pagos, siendo que los mismos deberán ser puestos a disposición de este juzgado".

Dalbón fue, fiel a su estilo, muy duro contra el pedido del magistrado: "En el día del animal, es medio una animalada, porque Bonadio de libros, de editoriales, desconoce, se copia del Rincón del vago y no se dio cuenta que la senadora iba a tomar las precauciones e iba a estar a disposición de la justicia con lo que significaría regalías o derechos de autor, porque hay una inhibición general de bienes".

Más adelante, el abogado de Cristina Kirchner aseguró que en el futuro, la actual senadora nacional donará el dinero del libro: "Cuando la justicia deje de investigarla, porque obviamente es inocente, ese dinero va a pasar a ser de su propiedad, y en ese momento la senadora tomará la decisión de donarlo al hospital Gutiérrez de La Plata, o hacer algún tipo de obras".

"Mientras tanto, es una burrada que Bonadio quiera embargar algo que no tiene Cristina, es como querer embargar la nada misma, por eso digo que pisó el palito", agregó el letrado.

Finalmente, al referirse a la licencia que se tomará Bonadio en la primera quincena de mayo -será reemplazado por su colega Sebastián Casanello-, Dalbón señaló: "Le va a hacer muy bien la licencia, que aproveche para hacer un ejercicio introspectivo. Por el bien de la república y del derecho sería ideal que no vuelva, pero no sé cuáles serán las instrucciones de la embajada de Estados Unidos. Si le dicen que tiene que volver, volverá".