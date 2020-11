Diego Maradona falleció a los 60 años Fuente: Reuters

Daniel Arcucci, periodista y biógrafo de Diego Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, se enteró, como el mundo del fútbol entero, al aire, durante el programa ESPN90 del fallecimiento del ex jugador de Boca, Napoli y Barcelona, entre otros.

Visiblemente conmocionado, Arcucci dijo que es una noticia que no puede dar. "No doy la noticia, es una noticia que no puedo dar".

El co-autor, junto al propio Maradona, del libro "México 86, Mi Mundial, Mi verdad", dijo además que una vez que pase el tiempo "lo recordaremos con el 10 en la espalda".

Durante el programa, y cuando la noticia aún no estaba confirmada, Arcucci se resignó al contarle a sus compañeros que "los que están más cerca suyo, que siempre contestan, ahora no lo hacen".

Por otra parte, dijo que "tantas veces resucitó Diego que no parece cierto". En ese sentido, el periodista señaló que "desde hace 20 años, la vida de Maradona eran constantes muertes y resurrecciones. Se producían milagros. Era un mito en vida, y esto es lo más difícil de llevar", agregó.

En ese momento, otro panelista, Diego "Chavo" Fucks, le comentó: "Es que, Dani, Diego nos acostumbró a tantos milagros que uno se agarra de eso".

Luego, explicó que "Lo intransferible de Diego es la felicidad que transmitió, como contra Inglaterra en el 86. es intransferible y eterna".

Sobre la edad a la que falleció el ex capitán del seleccionado argentino, uno de los periodistas que más estuvo a su lado sentenció: "Vivió mucho más de lo que muchos suponían que iba a vivir, pero mucho menos de lo que hubiésemos querido".