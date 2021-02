El ministro de Salud bonaerense habló que quienes percibieron los excedentes eran trabajadores del municipio

Luego de que en Henderson -la ciudad cabecera del distrito bonaerense de Hipólito Yrigoyen- la oposición denunciara públicamente que se utilizó un excedente de 100 dosis de la vacuna Sputnik V para inocular a militantes oficialistas y empleados municipales; el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aclaró que fueron nueve personas las inoculadas sin pertenecer a los grupos de riesgo y que, si no las usaban, "había que descartar las dosis".

Para justificar lo acontecido en Henderson, y visiblemente molesto por la repercusión que generó, el funcionario explicó: "En municipios muy pequeños se recibieron 450 dosis porque así venía el packaging mínimo. Eso cambió y se pudo fraccionar en menos cajas. Al principio, a todos les tuvimos que entregar una base de 450 tratamientos. Esa cantidad de vacunas, en una ciudad chica, excedía en mucho la cantidad de trabajadores de la salud. En esos municipios siguieron con un criterio de grupos priorizados, vacunando residenciales, bomberos, policías, personal que ya está contemplado en los grupos de riesgo y también personal estratégico".

Tras el pedido de informes que le realizaron al intendente de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni, el concejal de Juntos por el Cambio en Henderson Luis Pérez dijo a LA NACION que "el remanente de 100 dosis se utilizó para ciertas personas elegidas sin ningún criterio", como "militantes del Frente de Todos y personas allegadas al Ejecutivo [municipal]". Gollán señaló que esa información es "absolutamente falsa".

En esa línea, continuó con su exposición: "Se ha vacunado con el exceso de vacunas a nueve personas que tenían la posibilidad de recibir la vacuna, si no había que descartar la quinta dosis. La alternativa era tirar la vacuna, que nadie lo quiere, es más, hemos dado una orden expresa para que eso no suceda. Fueron nueve casos de estas características, que son trabajadores del municipio, no son ni militantes políticos -que podían llegar a serlo concomitantemente- pero no [fueron vacunados] en su calidad de militantes, sino en su calidad de trabajadores del municipio".

El ministro de Salud bonaerense criticó directamente a los medios y habló de un intento de "periodismo de baja calaña, chismoso", en medio de "un proceso de vacunación tan exitoso como el de la Provincia, que es ponderado en todos lados". Dijo que aparecen "noticias malintencionadas, distorsionadas o directamente falsas" y cerró: "Volvemos a ese periodismo que trata de ensuciar todo el tiempo, de poner palos en la rueda por casos que son ínfimos en medio de una semejante campaña como la que estamos haciendo en la Provincia".

