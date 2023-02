Daniel Menéndez advirtió sobre las elecciones: “Ningún nombre nos salva hoy, nuestro gobierno no llega al 40%”

escuchar

Las definiciones que dio hoy Daniel Menéndez, titular de Barrios de Pie e integrado al Ministerio de Desarrollo Social, fueron lapidarias y dirigidas a sus socios. “Ningún nombre nos salva hoy, nuestro gobierno no llega al 40%”, planteó este jueves el referente, de cara a las elecciones de este año, y consideró que la única forma de que el oficialismo sea competitivo es que la gestión de Alberto Fernández mejore el ingreso en los próximos meses. “Si la gestión no está bien, ningún candidato va a resolver eso”, advirtió el subsecretario de Políticas de Integración.

En la previa de la presentación este viernes de un espacio propio dentro del Frente de Todos en el que confluirán Barrios de Pie y el Movimiento Evita, con el que buscan tener mayor peso en la conformación de las listas y competir en la interna, Menéndez evitó pronunciarse sobre si es Fernández el mejor candidato para representar al oficialismo en la carrera presidencial. “Yo no lo sé, me parece que eso hay que ir resolviéndolo”, deslizó en Radio La Red.

Y en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y el kirchnerismo sobre si el Presidente debería o no presentarse a una interna, fue en ese momento que Menéndez sostuvo: “Si la gestión no está bien y no mejoramos, ningún candidato va a resolver eso. Nuestro espacio va a validarse en función de lo que hizo en el Gobierno y de la esperanza que pueda generar. Ningún nombre nos salva hoy. Ninguno. Lo que nos salva es tener un proceso de tres o cuatro meses donde se pueda reducir la curva de deterioro del ingreso”. Dijo también que si eso no pasa, el oficialismo va a ser derrotado en las urnas.

Admitió, en tanto, que Cristina Kirchner es la mejor posicionada dentro de la interna oficial para las PASO y unos días después de que el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuestionara que la vicepresidenta pudiera llegar al 40% en las generales, Menéndez matizó esa opinión y siguió con los cuestionamientos a la gestión: “Cristina es la principal dirigenta; pero no Cristina, nadie de nuestro espacio llega al 40% porque nuestro gobierno no llega al 40″.

Al respecto de eso, acotó: “Llegar al 40% no es un problema de nombres, es un problema de que somos parte de un gobierno que viene sin satisfacer”. Sin embargo, insistió con que el oficialismo todavía tiene posibilidades si hay un repunte en el poder adquisitivo. “No es un problema de marketing de campaña, es un problema de realidad material de la gente”, analizó.

Noticia en desarrollo

