Daniel Rafecas ocupa uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py y es el candidato del Gobierno a procurador general de la Nación Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 16:16

El juez federal Daniel Rafecas, candidato a procurador general propuesto por el presidente Alberto Fernández, se manifestó hoy en contra de que se flexibilice la mayoría especial de dos tercios en el Senado que la ley exige para nombrar a todo nuevo procurador.

El Gobierno no obtuvo todavía los votos para avanzar con la postulación de Rafecas -no consiguió esos dos tercios-, pero el juez ya le hizo saber a la Casa Rosada que no aceptará la opción de ser nombrado gracias a una reforma legal que le facilite la obtención del acuerdo. Esa decisión del juez, adelantada el fin de semana por LA NACION, fue oficializada por él con una publicación en la red social Instagram.

Rafecas sostuvo que confía "en que la comisión de expertos que está trabajando en recomendaciones en el área de Justicia va a mantener la exigencia de que todo candidato a procurador sea avalado con mayoría especial de dos tercios en el Senado de la Nación".

La publicación obedece a que el comité consultivo creado por el Presidente para que le sugiera reformas judiciales empezó a discutir la semana pasada la manera en que debe ser designado el procurador general de la Nación. Es uno de los temas a tratar que Fernández le fijó a la comisión en el decreto que la creó.

En la misma publicación, Rafecas negó que planee renunciar a su candidatura a procurador. "Sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo, preparándome cada día para estar a la altura de ese desafío", dijo. Y recordó que el Presidente lo había "honrado" en diciembre pasado con la propuesta. Afirmó además que "la pandemia demoró el tratamiento del pliego" en el Senado y que su candidatura contó "con el aval de la UBA, del Colegio Público de Abogados y de todos los organismos de DDHH, entre muchos otros apoyos".