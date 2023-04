Daniel Scioli, candidato a presidente: “No me asusta Milei, hay que hablar con todos”

escuchar

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se vuelve a enfundar en traje de candidato presidencial. El exgobernador de la provincia de Buenos Aires desestimó que sea el elegido de Cristina Kirchner o Alberto Fernández. “Sería el candidato del argentinismo”, aseguró, y argumentó: “Siento que tengo la capacidad y la experiencia, porque expreso genuinamente eso: grandes acuerdos y políticas de Estado. Sé persuadir, sé convencer”. Por otro lado, aseguró: “No me asusta [Javier] Milei. Hay que hablar con todos. Yo sé dialogar”.

Scioli se diferenció así del resto de candidatos, principalmente opositores. “Siempre he hecho un culto del diálogo, de encontrar los puntos de acuerdo”, dijo, mientras que se destacó como un hombre del consenso. “La gente me ha pedido que asuma esta responsabilidad”, apuntó.

“Mi vida es testimonio de fortaleza, todos los acontecimientos que me han ocurrido”, siguió, y destacó: “Fortaleza no es gritar, no es pelearse, no es entrar en esa pirotecnia verbal; fortaleza es tomar decisiones que en estos momentos espera la sociedad”.

Así, Scioli señaló a quienes creen que “se debe dinamitar todo”. “Estamos los que creemos que este es el momento de la gran construcción, progreso y desarrollo del país”, dijo, y añadió: “La solución tiene que venir con el crecimiento de la economía; la oposición piensa en ajuste; esta vez quiero que los argentinos me den la oportunidad de implementar toda mi experiencia”.

El actual embajador argentino en Brasil manifestó que “la juventud le transmite su preocupación”. “El estado de desánimo, de frustración, eso que por lo que a veces me toman en broma por hablar de optimismo, fe y esperanza, eso es el motor de la vida”, señaló.

Puntualmente, al ser consultado por si sería el candidato de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández, Scioli desestimó las dos variables. “Sería el candidato del argentinismo”, dijo, y agregó: “Mi vida es testimonio de coraje; yo manejaba una lancha a 250 km/h arriba de olas de dos metros y tenía que tomar decisiones”.

En este sentido, remarcó: “Tengo flexibilidad y poder de adaptación por todo lo que me pasó en la vida, me tuve que adaptar a vivir sin un brazo, perder una elección, todos aprendizajes y la experiencia es sobre los que voy a trabajar”.

Al ser consultado por la figura del libertario Javier Milei, Scioli dijo: “No me asusta [Javier] Milei. Hay que hablar con todos. Yo sé dialogar”.

Y enfatizó: “Vengo a ser Presidente no pienso en ser candidato”. “Aspiro a ser un delegado obrero como presidente defendiendo el trabajo argentino, a la industria nacional, las pymes, la clase media, los sectores más humildes”, señaló, y cerró: “Estoy convencido de presentarme y de que voy a ganar”.

LA NACION