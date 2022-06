Daniel Scioli negó que piense en la carrera presidencial para 2023: “De ninguna manera”

El flamante ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Daniel Scioli, rechazó este miércoles que analice una candidatura presidencial para el 2023. “De ninguna manera”, respondió a una consulta periodística, en medio de las versiones que circularon en los últimos días.

Alberto Fernández le tomó juramento para ocupar la cartera que dejó Matías Kulfas hace más de una semana, en medio de un conflicto con Cristina Kirchner. Si bien Scioli se ocupó de aclarar en conferencia que no tenía una especulación política”, en su entorno lo consideran como uno de los potenciales precandidatos del Frente de Todos para el próximo año.

Como publicó LA NACION, en el sciolismo consideran que las diferencias en la coalición oficialista y la situación del país hacen difícil proyectar un camino electoral. No obstante, hay algunos que dejan abierta la posibilidad de que el cargo nacional apalanque una eventual postulación. “Él no tenía en la cabeza que lo iban a llamar ahora. Si Alberto va por la reelección, Daniel lo va a bancar; si no, él estará disponible”, deslizó un colaborador días atrás.

Alberto Fernández toma juramento al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli Santiago Filipuzzi

“ De ninguna manera, vine a ayudar, a colaborar, sin ningún tipo de especulación. Me van a ver a diario enfocado en los procesos productivos ”, afirmó el exembajador en Brasil en declaraciones a TN, horas después de su jura.

Scioli dio cuenta de la complejidad de la coyuntura, pero lo vinculó, además, a su historia personal. “¿Cuándo me tocaron fáciles a mi?”, planteó, y añadió: “En mi carrera política siempre puse el pecho, y estuve a disposición desde el peronismo. El Presidente me convoca, confía en mis relaciones y en mi visión productivista para potenciar al máximo esta área”.

Por otro lado, el también excandidato a presidente se refirió a la distancia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y se mostró convencido de que habrá un acercamiento. “Todos saben de mi vocación permanente de influir positivamente y encontrar puntos de acuerdo”, expresó.

Scioli se reunió días atrás con el ministro Martín Guzmán y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Y amplió: “Estoy seguro que va a prevalecer el sentido de la responsabilidad de lo que el pueblo argentino pidió en el 2019: ‘Únanse para encarar otra etapa en la Argentina’ Confío en el sentido de la responsabilidad y la capacidad del Presidente para encontrar la síntesis e incorporar ideas de todos los sectores del Frente de Todos”, opinó.

A su vez, en medio de la problemática por la falta de divisas, el ministro procuró llevar calma respecto a las nuevas restricciones que se analizan sobre las importaciones, aunque en el camino dejó algunas dudas también. “Total tranquilidad. Bienvenidos a todos los que importen insumos, a todas las que no sean importaciones especulativas. Van a tener los dólares que necesiten”, se comprometió.