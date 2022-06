La muerte de Julieta Vallina: en un clima de profundo dolor, amigos, familiares y colegas despidieron a la actriz

El martes, el mundo del espectáculo fue sacudido por la repentina muerte, a los 50 años, de la actriz Julieta Vallina.

Luego de que trascendiera la triste noticia, muchísimas figuras, especialmente del mundo del teatro en el que Vallina se destacó, utilizaron sus redes sociales para dedicarle sentidos mensajes, y hacer hincapié en el talento y la calidez que tenía la actriz platense.

Actores, familiares y amigos de la actriz recientemente fallecida Julieta Vallina se acercaron al velatorio realizado en casa Zucotti de la calle Thames Gerardo Viercovich - LA NACION

Daniel Fanego despidiendo a su colega Gerardo Viercovich - LA NACION

Este miércoles, desde las 10 hasta las 14, los restos de la actriz fueron velados en Palermo en un marco de profundo dolor de amigos, colegas y familiares que se abrazaban en medio del inevitable llanto por la pérdida.

Luis Ziembrowski con Gabo Correa, en el velatorio realizado en casa Zucotti Gerardo Viercovich - LA NACION

Por la tarde, se le dará el último adiós a la artista en el Cementerio de la Chacarita, y la ceremonia, según pudo saber LA NACION, tendrá lugar en el Panteón de Actores.

El dramaturgo y director teatral Javier Daulte Gerardo Viercovich - LA NACION

En el velatorio se pudo ver a una desconsolada Florencia Peña, quien en sus redes había manifestado lo destrozada que se encontraba por la muerte de su compañera de Los vecinos de arriba.

Florencia Peña en el velatorio de Julieta Vallina realizado en casa Zucotti de la calle Thames Gerardo Viercovich - LA NACION

“Tengo una tristeza infinita, mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida. Apenas ayer nos reíamos y llorábamos en aquel camarín en el que teníamos las charlas más lindas y los abrazos más sentidos”, escribió Peña en su cuenta de Instagram y añadió: “Te quise mucho. Muchísimo. Me duele el alma de saber que ya no vamos a subirnos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar. Gracias por tu ser, hermosa toda, profundamente hermosa. Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto, tanto… Pero sé que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo por siempre. Nos volveremos a ver”.

Alejandra Flechner y Mey Scápola despidiendo con dolor a su amiga Gerardo Viercovich - LA NACION

Entre otros colegas que se acercaron a la casa velatoria se encontraban, entre otros, Juan Palomino, Luis Ziembrowski, Daniel Fanego, Juan Minujín, Joaquín Furriel, Mey Scápola, y Alejandra Flechner, quienes le brindaron todo su apoyo a la familia de la actriz.

Scápola era muy amiga de la actriz, y también se había pronunciado con dolor en las redes. “Julieta de mi corazón. Mi amiga amada. La más sensible del mundo, mi compañera soñada. No hay palabras para describir este dolor. Cumpleaños, mates, camarines, estrenos, tus tartas de zapallitos, noches de teatro, ensayos comiendo los budines que te gustaban. Sos la que más se reía de mis imitaciones y a mí siempre me gustaba hacerte reír. Porque tu risa era única”.

La actriz Muriel Santana Gerardo Viercovich - LA NACION

Y concluyó: “La mejor actriz, la más bella, la más generosa. Te amo infinito y por suerte hoy pude agarrarte la mano y decírtelo. Te voy a extrañar toda la vida. Y te voy a imaginar en todos los lugares donde serías feliz (como dice una escritora que nos gusta)... Te quiero hermosa, descansá en paz”.

Juan Palomino, en el velatorio Gerardo Viercovich - LA NACION

Joaquín Furriel llegando al lugar Gerardo Viercovich - LA NACION

Joaquín Furriel y Luis Ziembrowski Gerardo Viercovich - LA NACION

Tristeza en el último adiós a Julieta Vallina Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor Juan Minujín Gerardo Viercovich - LA NACION

Florencia Peña y una gran tristeza Gerardo Viercovich - LA NACION

El último adiós a Julieta Vallina Gerardo Viercovich - LA NACION

Paola Krum, en el velatorio de Vallina Gerardo Viercovich - LA NACION

Alejandra Flechner Gerardo Viercovich - LA NACION

Krum y Daniela Pal, reciben el consuelo de colegas Gerardo Viercovich - LA NACION

Las actrices Noralih Gago y Melina Petriella, junto a Gabo Correa Gerardo Viercovich - LA NACION