Novela de enredos: por la falta de dólares, el Gobierno aplicará más controles sobre el comercio exterior

La falta de dólares en el Banco Central (BCRA) preocupa al Gobierno. Tras el nuevo dato de inflación de mayo conocido ayer y camino al segundo semestre, el equipo económico no sólo sabe que las expectativas de devaluación apuntalan la inercia en los precios, sino que advierte además que, sin divisas, no hay crecimiento sostenible.

No fue casual, tras conocerse la peor suba de precios para un mayo desde 1990 (5,1%) y en medio de un contexto en el que –pese a la suba récord de las commodities gracias a la guerra en Europa del Este- el BCRA no puede acumular dólares, que el ministro de Economía, Martin Guzmán; el presidente de la entidad monetaria, Miguel Pesce, y el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se reunieran el martes por la noche en el Palacio de Hacienda.

La excusa, explicaron en Economía, fue “coordinar políticas macroeconómicas y productivas” que “apuntan a la continuidad del crecimiento económico y a fortalecer la macro”. Tras ese encuentro, Scioli y Guzmán extendieron la charla a solas.

Unas horas antes, una versión inundaba ya las redacciones: el Gobierno impulsaría nuevas medidas vinculadas al comercio exterior para frenar el drenaje de dólares de las arcas del BCRA.

Hoy por la mañana, Guzmán llegó tarde a la reunión de gabinete. Había mantenido un encuentro de último momento -contaron sus colaboradores- para buscar solucionar otro de los dilemas que afectan a la producción: la falta de gasoil. Allí les contó a sus pares la decisión de subir el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles para mejorar el abastecimiento. Además, repasó los datos de inflación de mayo. Según su mirada, pese a seguir en niveles elevados, la desaceleración mensual es una buena noticia. Luego anticipó que están pensando en medidas para frenar el drenaje de dólares. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, publicitó esa infidencia en conferencia de prensa. “Mala praxis”, dijeron en un ministerio.

“El ministro está trabajando bajo la indicación del Presidente en determinadas acciones que se van a tomar que seguramente en los próximos días; él las va a formalizar ante la prensa”, dijo el tucumano y agregó: “Vamos a priorizar el crecimiento, vamos a priorizar el trabajo, la inclusión, el desarrollo, en el marco de un país muy federal”.

Scioli, Pesce y Guzmán

Novela de enredos

Ante la consulta de este medio, los voceros de Manzur no tenían detalles de cuáles serían las medidas promocionadas por Guzmán y difundidas por su jefe. “No tengo ninguna precisión. Averiguando, consultando y nada”, indicaron. Desde ese momento comenzó una nueva novela de enredos en el Gobierno en la que todos buscan evitar el costo político.

En los pasillos del Ministerio de Economía reconocieron a LA NACION que están trabajando en medidas vinculadas al comercio exterior, particularmente, en limitar importaciones “especulativas”, como se llama a las operaciones de empresas o sectores que se sobreestockean en medio de expectativas de devaluación -generadas por el propio Gobierno- aprovechando el dólar oficial “subsidiado” y que luego venden productos al mercado interno a precios que se acercan más a un tipo de cambio celeste (entre el oficial y el blue). Sugirieron que era probable las novedades vinieran del BCRA.

Cerca de Guzmán, dijeron que no hay un timing claro para la publicación de las medidas. Descartaron que sea un “supercepo” y que haya limitaciones a las compras con tarjeta en el exterior, más allá de la eliminación de las cuotas para pasajes y estadías en el exterior definida hace unos meses por el BCRA.

Justamente, la entidad que dirige Miguel Pesce mantendrá mañana la reunión de directorio. Tras el dato de inflación, en el mercado esperan que la entidad monetaria defina una nueva suba de tasas, quizás menor a las previamente decididas. El BCRA negó también un “supercepo”. En cambio, recomendaron preguntar en el Ministerio de Desarrollo Productivo, encargado de las licencias de importación (las ya famosas SIMI) sobre las medidas vinculadas a las restricciones al comercio exterior que podrían anunciarse. Curiosamente, en los pasillos del banco ya cuentan, sin embargo, que las compras al exterior siguen batiendo récords mensuales. En mayo fue histórico; fueron más de US$7800 millones.

Scioli asume hoy como ministro de Desarrollo Productivo y mantendrá el equipo que estaba con Matías Kulfas. Entre quienes conducen el comercio exterior en esa cartera afirman que “no hay ninguna medida respecto de administración de comercio por anunciar” desde Desarrollo Productivo. Admiten sí que el incremento de las importaciones en los últimos meses lo explican las licencias automáticas, que crecen al doble de las no automáticas. “Las automáticas crecen más de lo normal, porque con la normativa vigente del BCRA todos los estímulos están dados para adelantar todas las importaciones que puedas, y es lo que ocurrió”, dijeron poniendo el foco en el escritorio de Pesce.

Entre los crecimientos de importaciones por licencias automáticas se destacan los combustibles, bienes de capital, químicos y farmacéuticos. Entre aquellos con licencia no automática, dicen en Desarrollo Productivo, están las autopartes. No obstante, semanas atrás el sector automotor se quejó de la imposibilidad de importar insumos en una carta al BCRA. Se llegó a un acuerdo por el que las terminales prestan sus dólares a los autopartistas para no parar sus plantas.

Hoy, el BCRA debió vender US$140 millones de sus reservas internacionales, la mayor en lo que va del mes, en medio de un contexto de incertidumbre que puso a los dólares alternativos en otro nivel y que genera dudas con la deuda pública en pesos ajustada por inflación. El contexto es de desconfianza, pese a que la soja sigue aún en niveles récord y a que, como mencionó el economista Fernando Marull, el agro en 2022 va a exportar casi U$S20.000 millones más que en 2020.