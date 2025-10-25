De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025

El 26 de octubre de 2025 se celebrarán las Elecciones legislativas en Argentina, un acto democrático en el que los ciudadanos habilitados tienen la obligación de asistir a las urnas. Sin embargo, quienes no concurran y no justifiquen su ausencia deberán afrontar una multa económica y restricciones administrativas que pueden generar complicaciones a futuro.

En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos que figuran en el padrón electoral, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral Nacional. Por eso, quienes no puedan participar de los comicios deben justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores a la jornada electoral para evitar sanciones.

Actualmente, la multa por no asistir a votar oscila entre $1000 y $2000, según la cantidad de infracciones previas que registre cada ciudadano. Cuantas más ausencias acumuladas tenga una persona, mayor será el monto a abonar. Más allá del valor económico, la sanción más relevante suele ser la imposibilidad de realizar ciertos trámites públicos. Entre ellos se encuentran:

Obtener o renovar el pasaporte.

Realizar gestiones en organismos estatales.

Acceder a designaciones en cargos públicos.

Por este motivo, aunque la multa no sea elevada, no justificar el voto puede traer consecuencias prácticas importantes.

¿Cómo justificar la no emisión del voto?

Las personas que no puedan asistir a las urnas deberán presentar una justificación oficial a través del sitio web del Tribunal Electoral de su jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la justificación debe cargarse en línea junto con la documentación respaldatoria. El trámite puede realizarse hasta el mismo día de la elección y debe incluir un certificado o constancia que explique el motivo de la ausencia.

¿Qué personas se encuentran eximidas de votar?

El Tribunal Electoral contempla ciertos casos en los que no se aplica sanción por no emitir el voto. Estos son:

Jueces y auxiliares judiciales que deben mantener abiertas sus oficinas durante el acto comicial.

que deben mantener abiertas sus oficinas durante el acto comicial. Personas que se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación y justifiquen el alejamiento en una comisaría, con certificado correspondiente.

de su lugar de votación y justifiquen el alejamiento en una comisaría, con certificado correspondiente. Personas enfermas o imposibilitadas por razones de fuerza mayor, con certificado médico oficial o, en su defecto, particular.

por razones de fuerza mayor, con certificado médico oficial o, en su defecto, particular. Personal de servicios públicos esenciales que deba cumplir funciones durante el desarrollo de la jornada electoral.

En todos los casos, la justificación debe subirse al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para quedar exento de la multa.

Lo que hay que saber de las elecciones legislativas 2025

Cuándo son : se llevarán adelante el domingo 26 de octubre de 8 a 18 horas en todo el territorio nacional.

: se llevarán adelante el domingo 26 de octubre de 8 a 18 horas en todo el territorio nacional. Qué se vota : en todo el país se eligen 127 diputados nacionales y ocho distritos votarán senadores

: en todo el país se eligen 127 diputados nacionales y ocho distritos votarán senadores Cómo se vota : el método que se implementará es la Boleta Única de Papel.

: el método que se implementará es la Boleta Única de Papel. Cómo saber dónde voto: Para consultar el lugar de votación, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial del padrón electoral.

