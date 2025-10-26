Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Argentina 2025

Las elecciones nacionales son hoy y, en este contexto muchos argentinos se preguntan desde qué hora y hasta cuándo pueden votar este domingo 26 de octubre.

Este año se llevan a cabo las elecciones legislativas 2025, por las cuales se eligen nuevos representantes en el Congreso, y se renuevan 24 senadores y 127 diputados nacionales a nivel nacional.

Hasta qué hora puedo votar en las elecciones 2025

Según lo dispuso la Cámara Nacional Electoral, los centros de votación abren este domingo 26 de octubre a las 8 de la mañana y permanecen abiertos por 10 horas, hasta las 18. De todas formas, quienes se encuentren en la fila para esa hora podrán votar.

En otras ocasiones, las demoras en los operativos de sufragio han motivado la extensión del horario de votación, aunque esto debe ser aprobado por el juzgado electoral con competencia nacional.

¿Cómo consultar el padrón electoral?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para la consulta del lugar de votación. Los votantes pueden acceder al sitio oficial de la CNE para verificar dónde les corresponde votar.

Los pasos para consultar el padrón electoral son los siguientes:

1 Buscar el padrón electoral online

Acceder a través del sitio oficial de la CNE.

2 Ingresar datos personales

Completar un formulario con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece el elector.

3 Verificación del usuario

Introducir un código de validación captcha que el sistema solicita antes de hacer clic en “Consultar”.

Una vez completados estos pasos, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

¿Cómo votar con la BUP en estas elecciones?

La Boleta Única de Papel (BUP) es el sistema de votación que se implementará para estas elecciones en todo el país. Su propósito es agrupar a todos los candidatos en una sola boleta, asegurando así la presencia de toda la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En su diseño, los partidos políticos se organizan en columnas verticales y los cargos a elegir en filas horizontales. Cada cargo dispone de una casilla en blanco para que el elector marque su preferencia. Habrá modelos específicos de BUP para senadores y diputados, según la jurisdicción.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

El proceso de votación con la Boleta Única de Papel es sencillo y consta de los siguientes pasos:

1 Recibir la BUP

El elector debe entregar su DNI para la verificación de identidad. Una vez confirmada, recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.

2 Elegir candidatos

Dentro de la cabina de votación, se debe marcar el casillero del candidato o lista elegida. Es importante realizar una sola marca por categoría para que el voto sea válido.

3 Emitir el voto

La boleta tiene que doblar por la línea punteada y depositar en la urna correspondiente.

4 Finalizar el proceso

Finalmente, el elector debe firmar el padrón y recibe la constancia de voto junto con su DNI.