De exsocio de Milei a criticar su gobierno por “violento”: así piensa el economista que pegó el salto sobre la grieta y se acercó a Kicillof

Diego Giacomini hace tiempo que no habla con Javier Milei. En épocas de barbijos y distanciamiento social, el líder de La Libertad Avanza (LLA) había considerado que lo acompañara, en su futura aventura presidencial, como funcionario. Esa sociedad se iría desgastando en los meses siguientes y terminaría de quebrarse de manera definitiva en septiembre de 2020.

Hoy no queda rastro de esa dupla armónica que abogaba por la agenda liberal y pedía la prisión de la expresidenta Cristina Kirchner.

Con la irrupción de Milei en la arena política, Giacomini devino en un duro crítico de su exsocio. Estima que su plan de gobierno y sus formas distan mucho del ideario liberal que ambos pregonaban y que los llevó, en 2019, a presentar en la Feria del Libro la obra Libertad, Libertad, Libertad que habían escrito juntos.

El economista Diego Giacomini, junto al presidente Javier Milei previo a su ingreso a la política en 2021 Instagram

La trastienda de esa actividad marcó un primer quiebre en su relación. Según reconstruyó Giacomini ante LA NACION, en la previa de la presentación, Milei le propuso hacer juntos el cierre vociferando críticas contra los “zurdos de mierda”. El analista no vetó la idea -sabía que era el estilo de su coautor-, pero prefirió permanecer sentado en silencio como muestra de desaprobación.

Para el liberalismo -explica Giacomini- solo hay chances de que la economía crezca bajo un entorno político armónico. Y el modelo de Milei -con sus críticas al periodismo, la descalificación de opositores y una retórica polarizante- distan mucho de esa premisa a la que se aferra para explicar su reconversión. O lo que, algunos militantes de LLA, consideraron una traición a su máximo referente.

Hace diez días, Giacomini volvió a la Feria del Libro para presentar un texto. No era de su autoría como la última vez, sino de un viejo amigo de la secundaria. La invitación le llegó por teléfono y a través de la editorial. “El autor del libro De Smith a Keynes te quiere invitar a presentarlo con él”, recuerda que le dijeron. Quien quería que lo acompañara en el escenario era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Axel Kicillof presentó su libro "De Smith a Keynes" junto a Diego Giacomini y Alejandro Bercovich Prensa PBA

Giacomini se jacta de encontrarse en las antípodas ideológicas del titular del PJ bonaerense, que defiende un modelo económico keynesiano, donde el Estado tiene un rol protagónico. Por eso, ante la invitación, lo llamó para advertirle algo que Kicillof ya se imaginaba: que, de participar en la presentación, no abogaría por su propuesta económica. La respuesta del gobernador fue concisa: “Decí lo que se te cante”.

Esa repuesta le confirmó que había tomado la decisión correcta al aceptar la invitación. Su aparición junto a Kicillof no fue -dice- un guiño a la candidatura presidencial del gobernador, ni al modelo económico que pregona. Tampoco se trató de una provocación a Milei, aunque sí una advertencia a su persona: mientras persista un modelo político antagónico, cualquier proyecto de desarrollo está condenado al fracaso.

Giacomini reivindica el intercambio entre actores con distintas opiniones. “Entre la gente que piensa diferente es donde surge una cooperación, una asociación valiosa y surgen más contratos de comercio, de producción, más contratos de empleo”, explicó a este medio. La lógica económica domina su dinámica política.

Kicillof presentó “De Smith a Keynes” en la Feria Internacional del Libro junto a los economistas Alejandro Bercovich, Diego Giacomini y la moderación de Candelaria Botto. Prensa PBA

Desde que lo conoció hace 41 años, compartió con Kicillof múltiples reuniones e, incluso, llegó a sugerirle políticas liberales para implementar en la provincia, que luego el dirigente no siguió. Las horas compartidas le valieron -subraya- para conocer al detalle la propuesta económica del gobernador. Lo mismo ocurre con el líder de LLA, aunque sus intercambios se interrumpieron hace años.

Hoy, el economista ironiza sobre la tolerancia de su exsocio a la crítica. Y las suyas no se limitan simplemente a las formas de Milei, sino también a algunos aspectos del plan económico como los recortes en áreas sociales como discapacidad y universidades.

En este contexto, celebra el gesto dialoguista del titular del PJ bonaerense. No es un viraje ideológico. Aún se desmarca de él en el plano de la teoría macroeconómica, pero confluye en la impronta acuerdista con la que Kicillof busca construir su camino a la Casa Rosada.

Axel Kicillof presentó su libro en la Feria del Libro y buscó mostrar una impronta dialoguista rumbo a 2027 Prensa PBA

“El objetivo es mostrar que posiciones antagónicas pueden tener una conversación y debatir seriamente el futuro económico del país”, señalaron a LA NACION cerca del dirigente bonaerense, que apuesta a diferenciarse, así, tanto de Milei como del núcleo duro del kirchnerismo.

Mostrarse junto a un economista que, de la mano de Milei y el exdiputado José Luis Espert, pedía por la prisión de Cristina Kirchner también acentúa su diferenciación de los sectores que se referencian en la expresidenta. La Cámpora le viene reprochando a Kicillof su silencio ante la “detención ilegal” de la exmandataria. En esta oportunidad, evitaron salir al cruce y en el entorno del gobernador descartan que el llamado a Giacomini pueda desgastar aún más el vínculo.

El video de Milei junto a Espert y Giacomini

Así, mientras Milei profundiza su antagonismo con otros actores políticos, Kicillof busca mostrar la otra cara de la moneda y convoca incluso a los exsocios del dirigente al que espera enfrentar en las urnas el año que viene. Giacomini dice que no tiene intención de inclinar la balanza a favor de uno u otro -y que, “el que más alimenta la figura de Kicillof es el propio Milei”-, pero se muestra con el gobernador.

Y, más aún, no duda en calificar al gobierno de su exaliado -con el que despotricaba contra el matrimonio Kirchner- como “el más violento de la historia de la democracia moderna”. Si su apego al ideario liberal continúa, el comportamiento del analista, cuanto menos, muta.

“La construcción política de Javier Milei, el gobierno, la política económica doméstica y la política internacional de Javier Milei son las más violentas de la democracia argentina de 1983 a hoy. Por eso, vamos cada vez peor”, sostuvo el economista en contacto con LA NACION.

En este contexto, una reconciliación con Milei se revela como un escenario prácticamente imposible, incluso pese a los esfuerzos de parte del entorno de primer mandatario para volver a acercarlos. Un mayor acercamiento con Kicillof también es -para el economista- una posibilidad remota.

Pero, ante dos modelos económicos que no se alinean su agenda, parece estar, al menos en términos políticos, más cerca de una propuesta dialoguista que hoy pareciera querer encarnar el principal rival de su exsocio liberal. La postal de la Feria del Libro así lo refleja.