Previsibilidad: la “fábrica de aviones” firmó acuerdos con Defensa por US$48,8 millones

CÓRDOBA.- La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea) y el Ministerio de Defensa firmaron finalmente un acuerdo para la regularización de contratos históricos de mantenimiento de unidades de la Fuerza Aérea por U$S 48,8 millones. Se trata de programas estratégicos como Pampa III, Pucará Fénix e IA-100B.

Aunque al asumir el presidente Javier Milei incluyó a Fadea en la lista de empresas estatales a privatizar, luego la retiró. Hace más de un año se barajó que podía pasar a manos del gobierno provincial, pero tampoco hubo acuerdo. En las conversaciones que se mantuvieron, los números no cerraban para la administración de Martín Llaryora.

La empresa depende del Ministerio de Defensa y sus principales ingresos provienen del mantenimiento de aviones de la Fuerza Aérea. El año pasado, fuentes de Fadea indicaron a LA NACION que había “conversaciones avanzadas" con privados. Acotaron que “los socios pueden ser varios o uno por unidad de negocio”.

Los contratos que se regularizaron son los del período 2021-2023 que eran “de imposible cumplimiento”, según una auditoría interna certificada por Deloitte. No son de trabajos por realizar.

El acuerdo firmado con Defensa “permite normalizar integralmente obligaciones correspondientes a los programas Pampa III, Pucará Fénix e IA-100B, cuyos contratos se encontraban pendientes de regularización desde hacía dos años", señaló el comunicado de Fadea.

Contempla compromisos por US$48,8 millones, cifra que —según indicaron desde la empresa— “permite dotar de mayor previsibilidad a la operación y fortalecer las condiciones necesarias para su planificación industrial de mediano y largo plazo”.

El presidente de Fadea, Julio Manco, encabezó las gestiones necesarias para alcanzar la solución. “Este entendimiento es el resultado de un trabajo político, técnico y administrativo sostenido durante los últimos meses junto al Ministerio de Defensa, con el objetivo de encontrar una solución integral que permitiera encauzar la situación contractual de la empresa y generar condiciones de previsibilidad para su funcionamiento”, señaló el ejecutivo.

Añadió que fortalece a la empresa “desde el punto de vista patrimonial y operativo, y también nos permite dar certidumbre laboral a nuestros empleados y proyectar con mayor solidez el futuro de la fábrica”.

La empresa, que tiene 720 empleados, mantiene un contrato con la brasilera Embraer, hace mantenimiento para unidades de JetSmart, Flybondi y Andes.

El Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), uno de los tres que hay en la fábrica, viene reclamando desde el año pasado por la incertidumbre que generaba no contar con contratos firmados con Defensa. Hace un año inició un procedimiento preventivo de crisis que se terminó en febrero, con lo que desde marzo los trabajadores volvieron a cumplir cinco jornadas semanales.