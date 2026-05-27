Kicillof confirmó que arma una coalición más amplia que el peronismo para enfrentar a Milei: hoy recibió a intendentes radicales y aliados

LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof recibió este miércoles a intendentes radicales y de distintas tribus del PJ en la Casa de Gobierno. El acto formal fue la firma de convenios por $4019 millones de Provincia Leasing, la línea de créditos para bienes de capital destinada a pymes y municipios, pero la mira está puesta en 2027: el mandatario busca construir una coalición más amplia que el peronismo para derrotar a Javier Milei.

“Se están llevando a cabo conversaciones para formar una coalición peronista que también pueda incluir a políticos de partidos opuestos a Milei”, le dijo el mandatario a la agencia Reuters antes de iniciar la reunión con los intendentes.

En esta búsqueda de ampliar su base de sustentación, Kicillof se mostró en una foto junto a alcaldes de diversas expresiones políticas y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo. A cambio de la foto compartió recursos.

Kicillof y Cuattromo firmaron convenios con intendentes PCBA

El mandatario no citó a intendentes de La Libertad Avanza, que sí fueron invitados a otro acto la semana que pasó, pero pegaron un faltazo a modo de desacuerdo público.

Hoy llegaron hasta la gobernación el presidente del foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun (Rauch), que también había faltado a la cita de la semana pasada, convocada por Kiciloof en torno a la problemática de la salud. Por el mismo espacio político asistió Esteban Santoro (General Madariaga). En la Casa de Gobierno se vio también a un hombre del espacio que conformó Juntos por el Cambio, Lisandro Matzkin (Coronel Pringles).

El radicalismo es uno de los espacios que interactúa con el gobernador en la Legislatura, donde mantiene una relación tensa con el cristinismo.

A la Casa de Gobierno llegaron también dos representantes del Movimiento Evita: Mariel Fernández (Moreno), de buena relación con La Cámpora y que aspira a suceder a Kicillof como gobernadora en los próximos comicios; y Lorena Espina (intendenta interina de José C Paz), que responde al senador Mario Ishii.

Ishii es vicepresidente primero del Senado, desde donde desafió a Kicillof con distintos proyectos (como la emergencia alimentaria) y en los últimos días se mostró con referentes del Peronismo Federal, que intenta ser una corriente independiente al gobernador.

Mariel Fernández, intendente de Moreno, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Completaron la postal dos alcaldes aliados a Kicilloe en el Movimiento Derecho al Futuro: Daniel Stadnik (Carlos Casares) y Fernando Moreira (San Martín).

La semana que pasó Kicillof tomó otras decisiones administrativas para sumar respaldo de intendentes. Por un lado, designó a el exjefe comunal Alberto Descalzo en el directorio de Provincia Seguros. Por el otro, el intendente en uso de licencia de Escobar, Ariel Sujarchuk, asumió como presidente del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento, un cargo ad honorem pero que introduce al alcalde en el gabinete provincial.

Sergio Massa con Axel Kicillof y Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó. Demian Alday

Este intendente supo moverse cerca de Sergio Massa, durante la gestión del hombre de Tigre en el Ministerio de Economía de la Nación, donde fue designado secretario de Economía de Conocimiento.

Tanto Sujarchuk como Descalzo integran el Consejo del PJ bonaerense.

Ariel Sujarchuk

Las incorporaciones y los repartos de fondos con intendentes aliados se dan mientras La Cámpora presiona a Kicillof en la Legislatura y resiste a una eventual candidatura presidencial del gobernador.

Reunido con los intendentes en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, Kicillof afirmó: “Desde el gobierno provincial asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a los intendentes y asegurar que las gestiones municipales puedan dar respuestas a sus vecinos”.

“A través de esta herramienta financiera, ya asistimos a más de 100 distritos para la adquisición de equipamiento y bienes de capital”, agregó.

“Mientras los bancos privados están minimizando su presencia territorial y el Banco Nación responde a una matriz libertaria de ausentismo absoluto, en la Provincia seguimos defendiendo el rol histórico de nuestra banca pública”, sostuvo el gobernador. “En este contexto, el Banco Provincia adquiere una relevancia mucho mayor: vamos a continuar asistiendo a los municipios, impulsando el financiamiento productivo local y acompañando a cada familia bonaerense que lo necesite”, agregó.

A través de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.