NIR OZ (enviada especial).- Juguetes abandonados, lavarropas, parrillas, sillas de plástico derretidas, incendiadas, el saltarín destruido, casas carbonizadas, agujereadas por tiros de metralleta y lanzagranadas RPG, colchones dados vuelta, algunos libros intactos, fotos de un pasado feliz, pisos aún marcados por manchas de sangre.

Acompañado por el presidente israelí, Isaac Herzog -otra señal de agradecimiento del firme respaldo argentino en este momento-, el mandatario Javier Milei visitó este jueves el kibbutz de Nir Oz, uno de los más castigados en el asalto del grupo terrorista Hamas del 7-10, donde pudo ver con sus propios ojos las casas de muchos argentinos que vivían aquí, asesinados y secuestrados ese “sábado negro” de la historia de Israel.

En medio de estruendos parecidos a truenos que de repente retumbaban muy cerca -”Somos nosotros”, tranquilizaba Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa Israelíes que hacía de guía de este lugar fantasma-, Milei se acercó hasta efrente de guerra abierto hace cuatro meses por Israel para terminar con la amenaza de Hamas. Nir Oz, fundado en 1958 por pioneros pacifistas, entre los cuales hubo argentinos que trasformaron el desierto de esta zona en un terreno verde y lleno de cultivos, queda a 1,6 kilómetros de la franja de Gaza, a la altura de la localidad de Khan Younis, también reconocible por una columna de humo negro.

Con su clásica campera de cuero negra, pantalón con bolsillos del mismo y borceguíes del mismo color, el Presidente visitó el kibbutz, que perdió un cuarto de sus cerca de 400 habitantes, junto a la reducida comitiva que lo acompaña: su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, la canciller Diana Mondino y su guía espiritual y embajador designado, Axel Wahnish. En un tour impactante, en un lugar parecido a un country, con arboledas, decenas de casas con sus jardines y caminitos que las conectan, escuchó de primera mano el testimonio de Irit, israelí que nació en Nir Oz, que contó que el 7-10 vivió 11 horas de terror, encerrada junto a su hija, en un refugio.

El Presidente visita el Kibutz Nir Oz, al sur de Israel, junto a su par Isaac Herzog Elisabetta Piqué

A diferencia de otros tres kibbutz también atacados de esta zona del sur Israel, como Be’eri, Kfar Azza o Nahal Oz, aquí nunca hubo una batalla contra los asaltantes, ni resistencia. Los terroristas ingresaron a las 6.35 de la mañana sin que nadie pudiera detenerlos. Y empezaron a masacrar o secuestrar a los vecinos en forma “barbárica”, descuartizando, violando, incendiando, abusando, como resaltó el presidente Herzog a la hora de su discurso.

Desde allí, al final de una recorrida por las casas arrasadas de varias familias destruidas, aún secuestradas, que tienen también nacionalidad argentina -como la del bebé Kfir Bibas, los hermanos Horn, los gemelos Cunio-, Milei se mostró más que conmovido. Y ante una pregunta de LA NACION, admitió que fue la parte más fuerte de su gira por Israel.

Al irse del kibutz Nir Oz, @JMilei se sacó fotos y selfies con quienes se lo pidieron -incluso con una periodista venezolana que sacó una bandera- y ante una pregunta de @LANACION admitió que, sí, que, lo que vio fue lo más fuerte hasta ahora de su visita a 🇮🇱 pic.twitter.com/kvGfdjC6BR — Elisabetta Piqué (@bettapique) February 8, 2024

“Esta visita es una visita claramente conmovedora que sacude hasta el alma, porque todas esas imágenes que han recorrido el mundo nos han llenado de espanto”, dijo el mandatario. “Poder verlos en la vida real es una experiencia muy, muy fuerte, poder compartir el testimonio de familias que han sido literalmente cortadas por la mitad como el caso de Ofelia (Roitman), quien fue secuestrada, y lo que ha tenido que vivir en ese secuestro es una situación verdaderamente dolorosa. Pero vivirla de modo cercano, frente a las víctimas y en el lugar donde los hechos ocurrieron es muy estremecedor” agregó.

Acto seguido, ratificó su condena de los actos terroristas del grupo terrorista Hamas y su solidaridad con el pueblo judío y con el pueblo de Israel. “Sobre todas las cosas queremos apoyar el derecho a la legitima defensa de Israel, tal como he señalado en otras oportunidades”, reafirmó y, como hizo en la víspera en el Museo del Holocausto, subrayó que fue “la indiferencia del mundo libre” lo que permitió la Shoah y afirmó que ahora no puede suceder lo mismo. “El mundo libre no puede estar indiferente porque estamos frente a un claro acto terrorista, un claro acto de antisemitismo y sin dudas es una expresión de nazismo en el siglo XXI. De hecho parte de los métodos que utilizaron son una rémora de lo que fue aquella atrocidad”, sostuvo.

El Presidente visita el Kibutz Nir Oz, al sur de Israel, una de las poblaciones que sufrió el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 Elisabetta Piqué

Tras ello volvió a expresar su más enérgica condena “a todo este tipo de acciones aberrantes”, la solidaridad y apoyo a Israel y a su derecho de legítima defensa y a reclamar “la liberación de todos los rehenes, en especial de los argentinos”.

“Pero sobre todas las cosas reclamamos la liberación de todos los rehenes, más allá de la nacionalidad: son seres humanos y esto es un crimen de lesa humanidad el cual debe ser reparado”, sentenció al agradecerle a su par, Herzog, haber podido hacer la visita y reasegurarle que “en la Argentina tienen a un presidente que es un fiel amigo de Israel”.

“Esta visita sacude hasta el alma porque todas esas imágenes que han recorrido el mundo nos han llenado de espanto”, dijo @JMilei al final de su recorrida del kibutz Nir Oz-Reiteró su condena al terrorismo de Hamassu firme apoyo a 🇮🇱y reclamó la liberación de todos los rehenes pic.twitter.com/u6Ngf9bZ2Q — Elisabetta Piqué (@bettapique) February 8, 2024