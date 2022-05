De Mendiguren apuntó contra un exfuncionario de Macri: “Es como escuchar al Gordo Valor hablar de catecismo”

El presidente del Banco estatal de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, cuestionó las críticas de dirigentes opositores al rumbo de la economía, y apuntó específicamente contra Hernán Lacunza, el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri. “Es como escuchar al Gordo Valor hablando de catecismo”, expresó.

Molesto por las críticas del exfuncionario sobre la evolución económica, De Mendiguren lo asoció con Luis “el Gordo” Valor, el líder de la “superbanda” criminal que en los años 80 y 90 asaltó 23 bancos y 18 camiones blindados.

El dirigente bancario le reprochó a Lacunza los datos económicos con los que finalizó la gestión de Cambiemos. “Dejó una inflación de 54%, un gobierno en default en pesos y en dólares, balanza comercial en negativa y hoy nos da consejos”.

El industrial recordó, además, que el exministro había utilizado el término “reperfilamiento” en relación a los compromisos del país. Y cuestionó, en declaraciones a la TV Pública: “De los cuatro años [de Cambiemos], tres se cayó y uno solo se empató”.

Hernán Lacunza Rodrigo Néspolo

De Mendiguren reaccionó así a las críticas de Lacunza en un encuentro organizado por el Grupo Clarín. Allí, el exministro contradijo la versión oficialista de que el país tuvo uno de los mayores crecimientos de los últimos años. “Estamos rebotando, no nos autoengañemos, porque sino no vamos a ponernos de acuerdo en el diagnóstico”, afirmó.

“Si seguimos creciendo, van a decir que es viento de cola”, contestó de Mendiguren. “Y luego van a decir que es ‘un veranito´'. El ‘veranito’ del 2002 duró hasta el 2011, el más largo de la historia”, chicaneó.

Precios y la explicación a su mujer

El también dirigente industrial se refirió al aumento de precios actual, hizo hincapié en que el Frente de Todos recibió más de 50% de inflación “sin guerra ni pandemia, con restricciones monetarias y devaluaciones”.

A raíz de la crisis del coronavirus, De Mendiguren puso de manifiesto que Estados Unidos “tiene la inflación más alta desde la Segunda Guerra Mundial, dado que “la cuadruplicó”, mientras que Europa, “triplicó” su valor histórico. “Ninguno dejó caer su economía”, indicó.

En esa línea, el también dirigente del Frente Renovador sostuvo que, pese al agravamiento del problema inflacionario, el país, dijo, pudo contener el impacto en la industria. “Hoy tenemos 35.000 pymes vivas”, añadió.

En línea con el discurso de la Casa Rosada, expresó que la guerra en Ucrania impacta en el país “en la canasta básica alimentaria y en la energía”. Por esos motivos, sostuvo que la situación actual “no es una inflación más”.

A propósito, el titular del BICE se hizo de las declaraciones el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que habló de aumentos “apocalípticos” en los precios de los alimentos a raíz del conflicto bélico. Dijo que se siente “indefenso” para atacar el problema en el país, donde la inflación ya es la más alta en los últimos 40 años.

A su vez, trajo a colación una encuesta que se realizó en el país insular que arrojó que uno de cada cuatro británicos se salta las comidas por las preocupaciones sobre el aumento del costo de vida. Esa fue la conclusión de un estudio de la consultora Ipsos, publicado por el medio Sky News.

El gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey manifestó que se siente "indefenso" frente a la inflación en ese país. (Justin Tallis/Pool via AP, File)

De Mendiguren utilizó el caso británico para referirse a la realidad local. “No es que queramos sacarnos el lazo”, aclaró, de todas formas.

El dirigente industrial reconoció que es complejo explicar la situación inflacionaria en la Argentina a los ciudadanos de a pie y hasta puso como ejemplo a su familia. “A mi mujer no le puedo explicar esto”, reconoció y agregó: “Cuando va al supermercado, me dice ‘matate’, a estos precios no llego”.

Por otro lado, expresó que, en sus reuniones con empresarios, busca llevar “tranquilidad” e intenta que se comprenda la complejidad del país. “Estamos cabeceando granadas en un gasoducto. No da para que cada uno sigamos tirando de la cuerda”.