De no creer | Volvió Milei, con los puños llenos de verdades

Tras un silencio de dos días que paralizó nuestros corazones, hizo temblar los mercados y dejó un vacío imposible de llenar, anoche volvió a hablar Javito. Profesional de los medios, plataforma en la que hizo el tránsito de econoinsultador a presidente, el fin del silencio a raíz del criptogate fue un paso milimétricamente estudiado por el triángulo de hierro; estudio que se echó de menos en el tuit con que auspició una moneda meme que le hizo perder a inversores de todo el mundo unos 4000 millones de dólares. Los triangulados coincidieron en que Joni Viale era el periodista ideal para el regreso, por no tener esa fea costumbre de hacerse un asado con un león caído.

¿Cómo se lo vio en el reencuentro con los micrófonos? Lúcido, sagaz, certero. Impecable. No parecía ser el día en que había sido víctima de más de cien graves denuncias –desde mercachifle a estafador–, en el país y, ay, qué vértigo, también en los Estados Unidos. ¡Aguante el Pelu! Y aguantémoslo nosotros, que errores como ese se cometen una sola vez en la vida.

A lo largo de más de una hora y media –con 5,4 puntos de rating: pum para arriba– tiró datos, conceptos y reflexiones que merecen ser repasados. Eso me propongo, y espero estar, como él, a la altura de las circunstancias.

“Yo no lo promocioné. Lo difundí”. Cuánta razón. Si alguien avisa en sus redes que en tal esquina hay un quiosco donde se vende merca de calidad y a buen precio, provista por un reconocido dealer, ¿quién puede acusarlo de promover el narco? Simplemente difundió un dato interesante, que quienes están en ese mercado saben agradecer. En este caso, es verdad, no hay tantos agradecidos.

“Cuando vas al casino y perdés, ¿cuál es el reclamo”. Ninguno, por supuesto. Cómo te vas a enojar con el Presi por animarte a timbear con una moneda trucha.

“Fue un asunto entre privados”. Un asunto entre privados, hasta que uno del sector público metió la cola. Hay que buscarlo, Presi.

“Soy un tecnooptimista fanático”. ¿Fanático vos?

“Por querer ayudar a un argentino me comí un cachetazo”. Se quedó corto: en este caso ayudó a un argentino, Mauricio Novelli, y a un español, a un tipo de Singapur y a un gringo, todos ellos responsables de $LIBRA, la cripto del escándalo. Y quiso ayudar también, invitándolos al casino, a millones de inversores. Economista premium Javito, no tan bueno en los juegos de azar.

“Entre las víctimas [del fraude] había muchos bots”. Qué bien, no lo sabíamos. Duro con los bots, Pelu. Odio esos robots digitales que se hacen pasar por humanos y son más fríos y desalmados que Karina (perdón, quise decir Cristina).

“Nadie me pagó por compartirlo” [la meme coin]. Una lástima, porque en el mercado esos favores se retribuyen muy bien.

“Será cuestión de levantar murallas. Con mi hermana hemos decidido que no podemos permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros”. Tampoco exageres con lo de “todo el mundo”. Apenas fueron cuatro o cinco pillos. Y ojo, porque Cari no deja pasar a cualquiera. Antes hace bien las cuentas.

“Yo no sé nada de criptomonedas”. De vuelta: no caigas en sobreactuaciones, no te saques méritos: si no supieras nada no te hubieses largado a hacer semejante recomendación. Además, hace años que trabajás para esa industria, y no es la primera vez que en tus redes promocionás (léase, difundís) criptomonedas. Ese era mi temor: que este bolonqui te haga ser más presidente y menos trader.

“La Oficina Anticorrupción nos investigará a todos, incluido a mí”. Nunca antes un empleado del Presidente investigó al Presidente. ¡Qué nervios! Si no encuentra nada, juez de la Corte. Él y la Chuchi Servini, que hará el mismo trabajo en la Justicia. Un cigarrillo, un token y la Corte no se le niegan a nadie.

“Nosotros tenemos la doctrina de que el que las hace las paga”. OK, Javito, pero no sé si es el momento de ser tan doctrinario.