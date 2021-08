Debate en radio: Victoria Tolosa Paz insistió en aumentar los impuestos y Ricardo López Murphy le respondió

Los precandidatos a diputados nacionales por la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Ricardo López Murphy, protagonizaron hoy un extenso debate radial en materia tributaria. A lo largo del mismo, la aspirante a legisladora del Frente de Todos insistió en aumentar los impuestos en forma progresiva con el objetivo de robustecer al fisco, en tanto que el ministro de Economía se comprometió a reducir la presión impositiva si consigue ocupar un lugar en la Cámara Baja.

En diálogo con Radio Con Vos, Tolosa Paz empezó por ratificar las decisiones aplicadas por el Gobierno en materia tributaria y habló sobre la importancia de sostenerlas a futuro. “Desde el inicio de la gestión nos propusimos fortalecer nuestra matriz impositiva con un carácter progresivo y tener una actitud muy fuerte en tiempos de pandemia, de una inversión pública que expanda el gasto para sostener el tiempo de pandemia y dinamizar la economía”, indicó.

A continuación, cuestionó la decisión durante la gestión de Mauricio Macri de achicar las alícuotas de Bienes Personales, y sumó: “Nosotros llegamos con una mirada diferente, dijimos ‘vamos a poner alícuotas más importantes para robustecer al fisco’. Así tuvimos mayor capacidad de recuperar vía impuestos dinero para nuestro fisco. Esto también tuvo que ver con la creación del impuesto País y la modificación de Ganancias, por la que el 95% de las Pymes pagan menos que en la gestión de Macri y el 5% más grande volvió a pagar el 35%”.

“El país sufre un proceso de salida de empresas”

Las medidas adoptadas por el Gobierno y refrendadas por la precandidata oficialista no fueron compartidas por López Murphy, que hizo un diagnóstico diferente y se inclinó por la receta opuesta. “La Argentina tiene un régimen de impuestos exagerado que genera un desestimulo a la inversión. Esto se ve cuando uno sube los impuestos y el país sufre un proceso de salida de empresas ligada, entre otras cosas, a una presión impositiva desmesurada. Pero no es el único problema que tenemos con nuestro sistema. El otro es que aproximadamente la mitad de la gente trabaja en la informalidad, que tiene como característica menor productividad”, aseveró.

Y agregó : “Hay que recordar que el impuesto a los bienes personales se bajó con el afán de atraer a la Argentina bienes que no estaban declarados. Ese impuesto iba a bajar a una alícuota de 0,25. Ahora, se ha multiplicado por nueve y al mismo tiempo se cobró un impuesto a la inversión o mal llamado a la riqueza, que llevó esa tasa de imposición a niveles extravagantes. Lo que observo es que muchos empresarios han mudado sus actividades y sedes a otros países. Entonces, hay una pérdida de empresas, un sesgo a la informalidad, un debilitamiento de la seguridad social y promesas incumplidas”.

“La inversión creció en el primer trimestre”

Al tomar nuevamente la palabra, Tolosa Paz refutó los dichos del exfuncionario. Sostuvo que si el escenario fuera el planteado “no estaríamos contando que la inversión creció en el primer trimestre el 6,1% sin estacionalidad y hoy la tasa de inversión media es el 20% del PBI a precios contables”. A continuación aseguró que la Argentina se encuentra en un “sendero de reactivación económica”, aunque reconoció que todavía hace falta trabajar para evitar la superposición de carga tributaria a partir del solapamiento de tributos nacionales y provinciales.

Nuevamente, López Murphy discrepó con Tolosa Paz. “La recuperación se da después de una caída dramática debido a la gestión del Gobierno, que recurrió a cuarentenas medievales. Volver al PBI per cápita del 2018 nos va a llevar muchos años”, sostuvo. Y añadió: “También le hacen daño a la Argentina los tratamientos diferenciales. Cuando por el dedo de Cristina son eximidos por la mayoría política de cumplir las reglas impositivas de los demás. Prefiero que todos los argentinos paguemos la misma tasa independientemente de lo que hagamos y de lo cercano que estemos al Gobierno”.

Seguidamente, la precandidata bonaerense desmintió la caída económica aludida por el exministro y afirmó: “Acá hay un equipo de gobierno que quiere establecer una administración tributaria, porque la Argentina tiene problemas enormes de evasión. Tenemos que ser un estado eficiente. No es más presión fiscal, sino más eficiencia en la búsqueda de seguir contribuyendo a la matriz progresiva de la Argentina: los que más tienen, más pagan”. De esta forma, consideró que el eje de la discusión se centra en si el Estado es capaz de crear una “matriz impositiva que genere mayores niveles de inversión, producción y empleo”, y advirtió: “Quien crea que la Argentina achicando la matriz impositiva a niveles donde la riqueza no puede ser tocada y los bienes patrimoniales no puedan ser tocados, estamos cerrando el camino”.

“Vamos a seguir apuntalando la matriz progresiva impositiva”

Sobre el final del debate, Tolosa Paz volvió a remitirse a la gestión de Macri para validar la estrategia del Gobierno. “Él creyó que bajando las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las grandes empresas iba a crear inversiones, que no aparecieron. Nosotros lo modificamos y el fisco se robustece. Eso es lo que hay que construir de cara al futuro y trabajar leyes que nos permitan generar incentivos fiscales. Vamos a seguir apuntalando en el Congreso la matriz progresiva impositiva, que demostró el robustecimiento del fisco y mayor inversión y crecimiento”, cerró.

En tanto, López Murphy expresó su compromiso en el sentido opuesto: “Si llegamos al Congreso, vamos a reducir la presión tributaria sobre la inversión y el empleo. Creemos que así vamos a recuperar el trabajo y la producción y no financiar crecientemente niveles de dependencia del Estado de una gran parte de nuestra población. También combatiremos la evasión por ejemplo que han tenido los (Lázaro) Báez de este mundo”.

LA NACION